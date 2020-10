Monreal pide escuchar a víctimas de violación

El senador Ricardo Monreal pidió escuchar "todas las voces" antes de dictaminar la iniciativa de ley que garantizaría el acceso a aborto seguro a todas las mujeres del país, y a las niñas y adolescentes que han sido violadas.

Indicó que se buscará que no haya imposiciones que lesionen la convivencia social.

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República actuará con "mesura y responsabilidad" en este tema, señaló.

"Antes de que el dictamen se presente, se debe escuchar a todas las voces para generar una propuesta sólida y consensuada, que pueda transformar para bien la vida de las mujeres, la vida de la población femenina en nuestro país", dijo.

"En el grupo mayoritario en el Senado de la República, siempre hemos actuado con mesura y con la responsabilidad que exige la transformación del país, y esta no será la excepción".

Aunque consideró que las reformas propuestas en la iniciativa de Ley son "impostergables" pidió que se posponga el dictamen y se presente, "en el momento en el que las ideas y el intercambio de las mismas pueda consolidarse".

Dijo que es importante que todos opinen y que no haya imposiciones. "Así lo haremos y así entendemos nuestro trabajo, un trabajo en el que todos puedan opinar y en el que no se imponga nada que se lesione a la convivencia social".