Monreal pide que Batres denuncie "cañonazos" en elección del Senado

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, dijo que Martí Batres Guadarrama debe denunciar ante la autoridad los "cañonazos" a que se refirió al acusar que hubo presiones y maniobras en el proceso interno de Morena en que la mayoría no apoyó la reelección de la mesa directiva actual.

Monreal, quien también dijo que tiende la mano a Batres, aseguró que tiene la piel curtida y su umbral de dolor es cada vez más resistente.

Justificó el voto de la bancada del PES e incluso dio a conocer en audio expresiones de una senadora de esa bancada aliada, Antonia Cárdenas Mariscal, quien dice que votó por Martí Batres.

El senador señaló que no quiere la polarización de la bancada, pues lo más importante es sacar adelante a México, no los cargos.

Informó que su grupo designará en el puesto de vicepresidente a Salomón Jara, quien ausente en la votación de la Reforma Educativa fue causante de que Morena perdiera y se abriera un periodo extraordinario para sacarla luego. "En Morena perdonamos todo", dijo Monreal.

En conferencia de prensa dio a conocer un video de ocho minutos antes de difundirlo por redes sociales.

Monreal informó que presentó su dimisión como coordinador de la bancada y como presidente de la Junta de Coordinación Política; sin embargo, aseguró que el grupo parlamentario le pidió que continuara en el cargo.

"Puse en la mesa del Grupo Parlamentario mi nombramiento como coordinador del grupo, es decir, presenté ante el Grupo mi dimisión al cargo, porque estoy convencido que los hombres y las mujeres en esta nueva etapa de cambio de régimen, somos transitorios y que nunca nadie es indispensable.

"Nunca sería ningún obstáculo para la conformación que nos hemos propuesto. Y ante notario público, de manera unánime los senadores rechazaron mi renuncia y refrendaron su confianza para mantenerme al frente, lo que les agradezco y me honra mantener mi convicción congruente. Nunca voy a actuar en contra de los principios en los que creo", destacó.