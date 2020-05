Monreal pide sensibilidad a empresarios por Covid-19

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila (Morena), pidió a los empresarios y a la banca privada "sensibilidad" para que los niveles de desempleo en el país no rebasen un límite histórico, frente a la crisis económica que ya enfrenta el país a causa del Covid-19.

En una reunión virtual con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con los integrantes de la Jucopo, el líder de Morena en el Senado también pidió paciencia al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para los pagos de impuestos.

"Durante la etapa de contención, la importancia de los empresarios, de los generadores de empleo, es más importante y evidente que nunca. De su responsabilidad, de su conciencia, de su sensibilidad depende que el número de personas desempleadas en México no alcance niveles exponenciales.

"Y también, la sensibilidad de los bancos, de las instituciones financieras, incluso del gobierno y del SAT, también tendrían y tendrán que actuar con sensibilidad y con corresponsabilidad frente a esta pandemia", dijo.

En la reunión también participó el coordinador del CCE, Carlos Salazar Lomelín, quien destacó la preocupación del empresariado por buscar acuerdos que realmente avancen la situación económica, "para no ir a la buena de Dios, a ver cómo nos va", en la materia.

"Creemos que debería haber un símil del Consejo de Emergencia para situaciones de salud, que hoy nos da indicaciones diarias y nos orienta, un Consejo para la Emergencia y la Recuperación Económica.

"Si no, vamos a ir a la buena de Dios, vamos a ir acomodando la economía a como Dios nos dé a entender y vamos a seguir con una filosofía de a ver cómo nos va, en vez de nosotros ser los conductores de cómo queremos que nos vaya", aseguró.

A nombre del sector privado, Salazar Lomelín también insistió en pedir al gobierno federal que aumente la cantidad de pruebas que se realizan a sospechosos de Covid-19, para que el regreso a la "nueva normalidad" -anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana- sea de forma tranquila y se avance en protocolos de protección.

"Queremos convencer -y ojalá y ustedes sean un vehículo adecuado- que necesitamos incrementar el número de pruebas. No es algo que estamos inventando, lo estamos viendo en todos los países del mundo, cómo se está privilegiando el uso de pruebas para darnos tranquilidad al regreso del trabajo", señaló.

La reunión se dio de manera virtual y fue impulsada por el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado; pero representantes de los 12 sectores del Consejo Coordinador y de todas las fracciones políticas pudieron participar.