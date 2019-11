Monreal propondrá reponer elección de la CNDH

El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal Ávila (Morena) dijo que consensúa con su bancada ir a una nueva elección de titular de la CNDH, y no dejar duda de la limpieza del procedimiento.

Monreal dijo a los periodistas que con esta propuesta "mi cabeza pende de un hilo", pero la pone en la mesa de discusiones de su grupo con el ánimo de que no quede duda de la elección de titular de la CNDH.

Señaló que desde el fin de semana entabló comunicaciones con los coordinadores de los grupos parlamentarios y estuvo de acuerdo con ellos en ir a una nueva votación.

Con todo, está por llevar a su grupo la propuesta, y espera conseguir la aceptación de los morenistas, y en ese sentido es que su liderazgo está en juego, si bien se debe dejar en claro que la mayoría no es tramposa.

Esta mañana, legisladores panistas comenzaron a manifestarse afuera del Senado, en contra de la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra, como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En un comunicado, señalaron que las acciones de resistencia en el Senado no afectarán al recinto ni al personal.