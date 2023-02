Monreal rechaza injerencia de congresistas de EU en Plan B electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL). - El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal manifestó su rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos de México, luego de que los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos pusieran en duda la democracia en nuestro país, luego del recién aprobado Plan B de reforma electoral.

"La Reforma Electoral, aún en curso, es un asunto que sólo compete dirimir a los mexicanos y a las mexicanas, y a nuestras instituciones que se encuentran sub júdice estos recursos", subrayó a través de un mensaje divulgado en redes sociales.

Desde el estado de Chiapas, a donde acompaña al senador Eduardo Ramírez, en gira de trabajo, Monreal Ávila dijo que nuestra democracia no está en riesgo, nuestra democracia se sigue perfeccionando momento a momento. Tenemos claro lo que está pasando y tenemos claro que debemos continuar profundizando la vida democrática del país, pero seremos nosotros, apuntó.

Contundente expresó: "Yo mismo he expresado diferencias con la reforma, pero acudo al interior de mi país a expresar nuestras posiciones para encontrar soluciones a nuestros problemas y a nuestras diferencias, mediante la reconciliación, mediante consenso, mediante el acuerdo.

"Por eso es que debemos agotar la instancia diplomática y no confrontarnos. Pero también debemos hacer valer nuestro estado nacional, nuestra soberanía y nuestra autonomía como Nación", afirmó el legislador.

Ricardo Monreal expresó que la historia nos ha dado muestras de cómo con la separación y la división, o con este encono entre sectores, hemos perdido territorio, hemos perdido batallas importantes; no es el momento de la división. Debemos cerrar filas para que nos respeten, quien quiera que sea, sentenció

Afirmó que México es un país libre, soberano e independiente, y por eso, la mayoría del Senado defenderá estos principios con diplomacia, con respeto al derecho internacional y con respeto a todas las naciones.

Monreal aprovechó para hablar respecto de la declaración que ayer hizo la presidenta del Perú. Lamentó su decisión de reducir a su expresión mínima las relaciones con México.

"Esperamos que en esa nación hermana pronto se logre el regreso al orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la solución a sus problemas internos mediante el diálogo y no la represión contra los que protestan", indicó.

Coincidió con el presidente López Obrador de no injerencia en asuntos internos de otras naciones y con defender la soberanía nacional por encima de todo.

"De mi parte, en ésta, como en todas las demás materias en que como senador y como ciudadano actúo, reitero que lo haré siempre mirando por los mejores intereses de nuestro pueblo, finalizó Monreal.