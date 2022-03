Monreal reitera llamado a modificar reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reiteró su postura en el sentido que debe modificarse el texto original de la iniciativa presidencial de reforma eléctrica para que sea una ley aceptada y no se impugne en paneles internacionales, así como confió en un acuerdo con la oposición para su aprobación.

En entrevista, dijo que desde su punto de vista es indispensable escuchar a los inversionistas, a los empresarios y a todos aquellos que están interesados.

"Pero, creo que debe modificarse el texto original", indicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

"Yo creo que ese es el tema que tenemos que cuidar, que no se resuelva la reforma en paneles internacionales y que haya un acuerdo; se puede, confió en que podemos lograr todos una ley aceptada".

Agregó que ya empezó a dialogar con cada uno de los grupos parlamentarios y consideró que podrá alcanzarse un acuerdo.

Cuestionado sobre si requiere los votos del PRI para aprobar esta reforma en el Senado, dijo: "todos para mí son indispensables".

"Yo hablo con todos y, de hecho ya he comenzado a hablar con cada uno de los grupos parlamentarios. Ellos me han dicho 'esperemos a que llegue (de la Cámara de Diputados)', pero estamos empezando a trabajar y a platicar sobre esos detalles", apuntó Monreal.

"De hecho, actúan con sensatez. Yo he hablado con los coordinadores y están en un buen ánimo para construir un buen proyecto".