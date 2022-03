Monreal se vuelve ausentar de Senado por sospecha de Covid

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Sin tener aún la confirmación de contagio de Covid-19, luego de que ayer se practicó la prueba PCR, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que pudo haber adquirido el virus el domingo por la mañana.

"Estoy bien y de buenas, y yo espero superar esta etapa muy rápido. Soy un hombre de fe, creo en Dios, creo en el Santo Niño de Atocha, en la Virgen de Guadalupe de San Juan, y siempre me encomiendo a ellos, así es que no tengo tenis de nada, vamos a salir bien", expresó en un video publicado en las redes sociales.

Monreal Ávila confirmó lo que el martes informó EL UNIVERSAL, respecto a que se tuvo que practicar las pruebas de laboratorio, ante la sospecha de tener Covid-19.

Como lo adelantó este diario, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado tiene un compromiso internacional, por lo que espera poder viajar este jueves a La Habana para participar en la Reunión Interparlamentaria México-Cuba, lo que dependerá de los resultados de la prueba PCR, "porque no voy a exponer al contagio a ninguna persona, a nadie. Estamos actuando con responsabilidad".

El senador agradeció a toda la gente que se ha preocupado por su salud y recomendó a la gente que no se relajen las medidas preventivas y se tenga mucho cuidado para evitar el contagio.