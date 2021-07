Monreal también tuvo su "destape" en Coahuila

El pasado 28 de mayo en gira para presentar uno de sus libros en el estado de Coahuila, el senador Armando Guadiana le organizó a Ricardo Monreal un evento donde lo destapó en una plaza de toros como aspirante de Morena a la candidatura presidencial en 2024.

La pancarta, en color guinda, muestra la fotografía de Monreal al lado de un gallo de pelea y la frase: "Para la Presidencia él es mi gallo". En las fotografías del evento que se dio en el contexto de las campañas electorales en Coahuila, se ve al senador zacatecano sonriente mientras Guadiana con una bandera a cuadros le da el banderazo de salida rumbo al 2024.

Similar a lo ocurrido el pasado fin de semana con Marcelo Ebrard donde se reunió con un centenar de personas, la mayoría funcionarios de la cancillería, donde se destapó como aspirante, así como el evento en el Auditorio Nacional donde huestes de Claudia Sheinbaum también la destaparon a dicho cargo, Saltillo el propio Monreal fue destapado con una manta que presentó el empresario minero y senador, Armando Guadiana.

Ricardo Monreal contó la anécdota de este destape al señalar que ello ocurrió hace poco más de un mes cuando estuvo acompañado del senador Armando Guadiana en Saltillo, donde acudió a la presentación de su libro y posteriormente lo invitó a una plaza de toros, ya que el legislador es empresario ganadero y aficionado a la tauromaquia.

"Cuando entramos en el ruedo él -Armando Guadiana- sacó una lona que decía Monreal es mi gallo para el 2024", dijo en rueda de prensa.

Comentó que ello empezó a acelerar los ánimos de sus colaboradores en el Senado, por lo que hace mes se reunió con ellos para decirles que Guadiana es "un buen amigo" y que lo ocurrido en la plaza de toros fue "un gesto de buena fe, lo quiero mucho, pero que no se acelere nadie".

"Pero Guadiana se ha seguido acelerando, pero él es senador y tiene todo su derecho a hacerlo, es muy buen amigo mío y lo quiero mucho", relató Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, en la reunión de hace un mes con sus colaboradores, les dijo que no entraran en pánico, que no se aceleren, que había que mantener el ritmo de trabajo sin distraerse.

"Les dije, no se preocupen, voy a participar y en su momento cuando surjan las reglas ya definiremos. Si voy a participar como candidato a presidente. Ahí surgió la frase "no soy un ambicioso vulgar".