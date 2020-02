Monreal y empresarios se reúnen por outsourcing

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, se reunió con empresarios para tratar algunas de sus posturas respecto a las reformas que se harán desde el Senado a las leyes que regulan la subcontratación laboral, conocida como outsourcing.

Luego del encuentro, el coordinador de los senadores de Morena anunció que sí habrá un cambio al dictamen que se avanzó en la Comisión del Trabajo, a partir de esas reuniones y los planteamientos que se expongan en el parlamento abierto sobre el tema, que inicia este miércoles.

"Fue una reunión de grupos de empresarios de muchos niveles de la empresa privada, de varias empresas, que están preocupados con lo del outsourcing, con lo de la corrupción y el gobierno, sobre algunas iniciativas que me han pedido ser escuchados.

"De la comunidad judía son la mayoría. [Quieren] que no se prohíba, ellos quieren que se regule, pero que si se aprueba tal y cómo está el dictamen sería un quebranto para las empresas que están trabajando de manera legal", dijo.

Monreal advirtió que el parlamento abierto en materia de outsourcing puede ampliarse a más de un día -como está agendado-, para recibir más propuestas, pero debe hablarlo con los coordinadores y con el presidente de la Comisión, Napoleón Gómez Urrutia (Morena).

El senador también adelantó que uno de los puntos a revisar del dictamen avanzado es que la simulación en el outsourcing no se considere como delincuencia organizada, pues es el llamado de la mayoría de los empresarios.

"Me han buscado empresarios, pero también sindicatos, que quieren opinar, que incluso tienen propuestas de modificación al dictamen. Hay que escucharlos a todos, el Senado tiene la obligación de encabezar un proyecto que pueda resultar benéfico para el país, pero que no perjudique el empleo y la economía", añadió.

Precisó que su fracción, la mayoría en la Cámara Alta, actuará ´con responsabilidad´ y primero lo van a discutir en el grupo, antes de emitir una postura sin consenso en el pleno. "Pero obviamente no iremos con radicalismos que afecten el empleo y el desarrollo económico del país", precisó.