Monte Albán es ahora más segura

Oaxaca.- La zona arqueológica de Monte Albán, en el estado de Oaxaca, reforzó sus medidas de seguridad tras los hechos violentos de Teotihuacán donde el pasado lunes ocurrió un tiroteo en su interior que dejó a una turista canadiense muerta.

Tras aquellos sucesos, una decena de agentes femeninos de la Guardia Nacional se encuentran en los accesos y las plazas principales del complejo arquitectónico que se ubica entre los cinco más visitados de México.

En la zona de acceso, la revisión de bolsas de mano y mochilas ha sido más rigurosa tanto para turistas mexicanos como para extranjeros, explicó a EFE Raúl Zárate, jefe de seguridad de la zona arqueológica.

También la zona de estacionamientos de la zona está vigilada por personal armado de la Guardia Nacional.

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Petrus Henricus Wincker, guía internacional de turistas certificado, afirmó que en los recorridos con grupos de extranjeros también se incrementarán las medidas de seguridad.

Al interior de la zona, personal de la Guardia Nacional recorre la plaza principal en grupos de dos y, de acuerdo con autoridades, se dispuso desde esta semana que fueran agentes femeninos quienes reforzarán la seguridad para brindar más confianza a los visitantes.

En los torniquetes de seguridad la revisión es obligatoria y estuvo a cargo del personal de la zona, pero sólo fue de tacto y observación sin apoyo de arcos para detectar metales.

Por ubicarse en un sistema montañoso que sobresale de la ciudad de Oaxaca, Monte Albán tiene puntos ciegos de seguridad, ya que se puede ingresar por las veredas que escalan el cerro desde los municipios de San Pedro Ixtlahuaca y Santa Cruz Xoxocotlán.

Monte Albán está entre las cinco zonas más visitadas del país. En temporadas altas recibe hasta 8,000 visitantes en promedio al día que admiran el legado arquitectónico de lo que fue la civilización zapoteca que dio origen a lo que hoy es Oaxaca.