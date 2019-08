Morelos admite desabasto de cuatro vacunas de esquema básico

El secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, admitió la falta de cuatro vacunas del esquema básico pero aseguró que la entidad no se encuentra en alerta como resultado de las acciones de inmunización permanente de años anteriores, que han coadyuvado a que el índice de susceptibilidad se encuentre en semáforo verde.

Acompañado por Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de Salud de Morelos (SSM), Cantú Cuevas informó que actualmente existe desabasto de las vacunas BCG, contra la tuberculosis; Sabin que previene la poliomielitis y únicamente se aplica en campaña, así como SR y SRP que protegen del sarampión; así como Neumo 23 que se aplica a adultos mayores de 65 y no forma parte del esquema básico.

"Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la situación, el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de Salud, expuso la situación al doctor Jorge Alcocer Varela y se le solicitó el puntual y oportuno cumplimiento en la ministración de vacunas", detalló.

El secretario de Salud afirmó que también se requirió apoyo al IMSS e ISSSTE para que en caso de emergencia apoyaran con la cobertura infantil, y se convocó a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) para analizar la problemática y tomar acuerdos.

El funcionario estatal sostuvo que ante la presencia de 12 casos importados de sarampión en el país, el riesgo de introducción del virus a Morelos es bajo, no obstante es necesario mantener las acciones de prevención. Cantú Cuevas refirió que el financiamiento del Programa de Vacunación en el país es totalmente asumido por la federación, por lo que el Gobierno de México realiza la compra consolidada de biológicos y los distribuye a los 32 estados de la República.

"Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud para contar con el esquema básico completo que consta de 14 vacunas lo más pronto posible en beneficio de nuestra población", puntualizó.

Cantú Cuevas dijo que el estado adquirió la vacuna contra el rotavirus y gracias a las acciones coordinadas con la federación, la semana pasada llegaron dosis de la vacuna Neumo 13, mientras que se prevé que SABIN se suministre en el transcurso del mes de septiembre.

Ante la falta de vacunas solicitó a la población mantener las medidas básicas de higiene, como el lavado de manos con la técnica correcta; así como evitar viajar a países en donde se tengan casos activos.

En caso de presentar fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, manchas pequeñas dentro de la boca; y posteriormente erupciones cutáneas en cara y cuello que se extienden a todo el cuerpo, es importante no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano donde personal capacitado otorgará la atención correspondiente para evitar complicaciones.