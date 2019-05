Morelos denuncia a Graco Ramírez por pago millonario a "El Buki"

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco denunció al gobierno de Graco Ramírez por realizar un pago excesivo en la contratación del artista Marco Antonio Solís "El Buki".

Para un concierto, la administración 2012-2018 pagó 24 millones de pesos, mientras que el costo regular de las presentaciones del cantautor se valora en 4 millones.

En la Fiscalía Anticorrupción del estado, el asesor gubernamental, Gerardo Becerra Chávez de Ita, afirmó que la otra denuncia está dirigida contra el excomisario de la Secretaría de Salud, Gabriel Tapia Galindo, por el desafilo a los trabajadores de ese sector mediante la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que nunca fue abonado.

Becerra Chávez, colaborador de Graco Ramírez antes de su llegada al gobierno de Morelos, adelantó que en los próximos días presentará una denuncia por un presunto fraude que supera los mil millones de pesos relativos a un crédito autorizado al Ejecutivo local, pero cuyo dinero no está registrado en los archivos de Hacienda.

Becerra Chávez de Ita precisó que una denuncia tiene que ver un presunto uso de documento falso por parte del entonces comisario público de los Servicios de Salud de Morelos, Gabriel Tapia Galindo.

"Desde el momento de su contratación, bajo la óptica de esta asesoría especial anticorrupción, no cumplió y no solamente no cumplió, sino que aparentemente falseó el documento como tal que es su certificado de Licenciado en Derecho", aseveró.

El asesor Anticorrupción señaló que la segunda denuncia está relacionada con una presentación de "El Buki" en el estadio "Agustín Coruco Díaz", para lo cual se realizó un gasto de casi 24 millones de pesos, lo que calificó como excesivo. Además de que no se registraron ingresos económicos a las arcas del Gobierno estatal.

En la presentación de las denuncias estuvo la vicefiscal, María Guadalupe Flores Servín, quien manifestó que cuentan con más personal para realizar las investigaciones correspondientes sobre estos y otros asuntos, y aseguró que pronto habrá resultados.