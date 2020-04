Morena aplaude plan de AMLO; oposición lo reprueba

El mensaje que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su informe trimestral de labores, dividió las posiciones de los grupos parlamentarios dentro del Senado de la República, pues la oposición reprobó su plan económico emergente.

Mientras el líder de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aplaudió las medidas anunciadas por el presidente y sumó a su fracción a trabajar para conseguir esos esfuerzos, la oposición se dijo decepcionada y preocupada por la crisis que se adelanta a causa del Covid-19.

"Los anuncios sobre la economía, el plan de recuperación, son alcanzables; los créditos son indispensables y la política social cuyo apoyo se ha adelantado, es correcto, así como las reuniones anunciadas con el sector económico y el sector empresarial, del cual debe de estar totalmente involucrado y de manera solidaria", dijo Monreal.

Pero desde la fracción del PAN, el coordinador Mauricio Kuri González, aseguró que el presidente "perdió la oportunidad" de reconocer las carencias que tiene México y, en ese eje, poner a trabajar a todos los sectores para salir avante de la crisis económica.

"En materia de salud, no hizo sino un recuento de acciones, pero dejó de lado los temas que más afligen a los mexicanos, como la aplicación masiva de pruebas [...] en materia económica, ni una palabra de incentivos fiscales y prórrogas tributarias", criticó.

Por parte del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong lamentó que no se escuchó del presidente un programa emergente para saber cómo van a cuidar a los doctores y enfermeros, "que están al frente atendiendo a todos los que llegan con el virus".

"En el plano económico, fundamental, importantísimo, si queremos que las familias se queden en sus casas y los trabajadores estén en sus hogares, necesitamos darles a las empresas incentivos para que no los corran, para que no pierdan su empleo", dijo.

La coordinadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, reconoció el dato que el presidente ofreció en materia de salud, que México es el tercer país con menor tasa de mortandad por el coronavirus.

PRI lamenta que no se posterguen proyectos prioritarios



Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya postergado los proyectos prioritarios en infraestructura, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, para hacer frente a la crisis económica que dejará el Covid-19.

En una comunicación oficial, el PRI reconoció que el mensaje del presidente estuvo dentro de su informe de labores y no pensado exclusivamente para dar un anuncio en esa materia, pero criticó que no haya decidido cambiar el tono del evento para dirigir un mensaje, no de los logros, si no de lo que pondrá en marcha frente a la emergencia.

"El informe que presentó hoy el presidente López Obrador debió ser postergado, para concentrarse en las acciones específicas de atención a la pandemia y sus secuelas.

"Y en la tarea de conservar los empleos, los empresarios no pueden solos, además de que inyectar recursos en este momento, es más económico que lanzar planes de rescate después", expresó Moreno Cárdenas.

El PRI nacional también criticó que el Fondo de Estabilización del Gobierno, que contaba con 270 mil millones de pesos al final de 2018, hoy sólo queda en 10% de ese monto. Ante eso, llamó a los mexicanos a mantenerse optimistas.

"Mexicanos, debemos estar unidos para enfrentar juntos la crisis, así como a pensar en lo que cada uno de nosotros podemos salvar, poniendo a México por delante y pensando en el bien común.

"Nadie hará por nosotros lo que no seamos capaces de hacer como sociedad y como ciudadanos libres, a la altura de las circunstancias. Es la hora de México, así como de las y los mexicanos que sentimos orgullo de haber nacido en esta tierra", declaró.

No se escuchó a oposición: PAN



El líder nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que en su mensaje de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya escuchado a su partido, como primera fuerza de oposición, a los científicos ni al sector productivo:

"Privilegió dádivas de subsistencia y sus proyectos ideológicos por encima de la inversión productiva y la protección del empleo. Dejó desamparado al sector productivo y profundizó la incertidumbre entre los inversionistas", indicó.