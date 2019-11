Morena aplaza hasta enero ruta para relevar su dirigencia

La dirigencia de Morena aplazó hasta enero de 2020 la toma de decisiones sobre la nueva ruta para relevar a sus liderazgos, derivado de que el proceso interno morenista fuera anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Morena canceló el Congreso Nacional Extraordinario que se realizaría el próximo 30 para aprobar esa ruta porque, según el presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHYJ), Héctor Díaz Polanco, la dirigente Yeidckol Polevnsky no firmó la convocatoria a tiempo.

Según el morenista, a pesar de que el día 15 de noviembre Polevnsky y Luján habían acordado realizar un solo Congreso y los temas que se abordarían, como la inclusión de encuestas entre militantes para elegir nueva dirigencia, la primera no suscribió la convocatoria pactada y no atendió la petición para hacerlo.

Así, en lugar de Congreso de la próxima semana habrá sesión de Consejo Nacional para citar a los congresistas hasta el 26 de enero.

De acuerdo a la convocatoria emitida el sábado por la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, éste órgano convocará a Congreso, elegirá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) y se rendirá un informe sobre las causas del aplazamiento del Congreso.