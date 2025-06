Morena bloquea discusión sobre jornada laboral de 40 horas y alza de salarios

Morena y sus aliados en la Comisión Permanente rechazaron incorporar al periodo extraordinario la discusión del dictamen de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas y la declaratoria de constitucionalidad que incrementa los salarios del personal de salud, maestros y policías, que ya cuenta con la aprobación de 30 Congresos locales.

La propuesta fue realizada por el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) y apoyada por los legisladores del PAN y del PRI; sin embargo, sólo alcanzaron nueve votos, contra 26 de Morena, PT y PVEM.

"Sugiero que aprovechemos que no está el presidente, el senador (Gerardo) Fernández Noroña, que lleva negándose seis meses, admitir esta declaratoria de constitucionalidad, e incorporemos al periodo extraordinario este tema del incremento de salarios, porque Morena dice que no la pueden publicar porque no han recibido los votos suficientes de las entidades federativas, lo cual, desde Movimiento Ciudadano hemos sostenido con absoluta responsabilidad, que es una mentira del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña", acusó Vázquez Ahued.

Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente se aprobó realizar un periodo extraordinario del 23 de junio al 2 de julio, para discutir la expedición de la nueva Ley de la Guardia Nacional y formalizarla como un cuerpo policiaco integrado por personal militar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También la Ley de Telecomunicaciones propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que ha sido criticada por promover la censura de las plataformas digitales; así como otras 14 reformas.