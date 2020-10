Morena busca influir en el voto de ciudadanos el día de la elección: Mauricio Kuri

El coordinador parlamentario del PAN en el Senado, Mauricio Kuri adelantó que el blanquiazul votará contra la propuesta de Morena para que la consulta popular se lleve a cabo el mismo día de las elecciones y acusó que el partido del Presidente de la República busca sacar provecho y raja política para influir en el voto de los mexicanos.

En conferencia de prensa, Mauricio Kuri acusó que este tipo de modificaciones evidencia el miedo que tiene Morena de perder las elecciones intermedias, por lo que busca distraer la atención de los mexicanos.

"Yo estoy convencido de que Morena busca sacar provecho y raja política con miras a influir en el voto de los mexicanos. Este partido no hace más que evidenciar un miedo que tienen para perder las elecciones intermedias. Y al no tener ningún resultado, están buscando distraer la atención de los mexicanos en que si aplican o no aplican la ley. Por eso coincido plenamente con lo que dice mi presidente, en el sentido de que es más importante en este momento apoyar a los mexicanos con un Ingreso Básico Universal", explicó.

"Por supuesto que vamos en contra, aquí la pregunta que quieren hacer es si se aplica o no aplican la ley, lo que deberían de hacer nada más es aplicarla, no gastar 8 mil millones de pesos para una consulta que no tiene razón de ser, que es totalmente inocua y, por supuesto, que creemos, nosotros, en que este es solamente un distractor político, ellos quieren sacar raja política para incluir las elecciones del próximo año. Estamos totalmente en contra los 25 senadores de Acción Nacional", agregó el líder de los panistas en el Senado.

Sobre este tema, el líder nacional del PAN, Marko Cortés dijo que si hay delitos que perseguir, el Presidente de la República se debe armar de valor y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, pues no se requiere una consulta, se van a gastar más de 8 mil millones de pesos en una consulta.

"No es consulta, que no servirá para nada más que para hacer propaganda política, en lugar de destinar esos recursos a esa consulta, se deberían destinar a la salud, a combatir la pobreza y a generar empleo, es muy lamentable".

Y agregó: "Nosotros en contraparte, haremos consultas a la sociedad, que sí le sirven; por ejemplo, el Ingreso Básico Universal. Nosotros queremos que se apruebe este ingreso sin distingos de partido, sin distingo alguno social, para toda la gente que lo necesite, pero ese no les gusta, porque ahí no hay control político, ahí no genera clientela, porque es parejo y es para todos. Nosotros queremos que a la gente se le pregunte: si realmente quieren un Ingreso Básico Universal, ¿sí o no? Si las mujeres quieren que regresen las estancias infantiles, ¿sí o no?", dijo el líder panista.

En tanto, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks reiteró que en la Constitución, se establece que la consulta popular se debe llevar a cabo el primer domingo de agosto y, evidentemente, y en la discusión del cambio de la Carta Magna, con toda precisión, profundidad, amplitud y con gran reflexión, se puso el primer domingo de agosto y no el primer domingo de junio, para no mezclar los asuntos.

"Estaríamos frente a otra ocurrencia y además sería ilegal, no se pueden cambiar las condiciones de los comicios del primer domingo de junio, 90 días antes de convocar elecciones, esa fecha venció el 7 de junio, la convocatoria de la elección federal se hizo el 7 de septiembre", dijo Juan Carlos Romero Hicks.