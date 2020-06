Morena busca sesión "presencial" pese a diputados con Covid-19

Sin considerar que por lo menos existen tres diputados locales enfermos del Covid-19, Morena y sus partidos aliados exigen a la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, convoque a sesión "presencial" para este jueves de la Comisión Permanente del Congreso local.

Como es de esperarse, la actitud del partido mayoritario y sus aliados fue tomada por la oposición como "una venganza, por haberles echado a perder sus planes", pues con ello quedará aprobado el extraordinario para que se realice este viernes.

Lo grave de la situación, es que "sabemos que la orden viene de la Jefatura de Gobierno", pero no consideran que, al menos, tres de los 19 integrantes de la Comisión Permanente actualmente están rehabilitándose del Covid-19 y, por lo tanto, no pueden salir de sus casas.

Estos diputados locales víctimas de ese virus, son del PAN: Héctor Barrera Marmolejo, Margarita Saldaña Hernández y América Rangel Lorenzana, quienes forman parte de la Comisión Permanente, "y ahora por instrucciones de la jefa de Gobierno, la Mesa Directiva pretende que se hagan presentes físicamente. Esto sólo es un acto de venganza e inhumano", denunció la oposición.

Además, comentaron que al interior de Morena siguen los golpes bajo la mesa, pues anoche, luego que las dos terceras partes de la Conferencia Legislativa decidieron la no realización del extraordinario, "alguien" hizo circular un oficio, donde la presidenta de la Mesa Directiva convoca a esa sesión para el próximo viernes.

Sin embargo, está mañana la propia presidenta de la Mesa Directiva aclaró que "alguno de los asesores" de los diputados hizo circular el documento, que no fue avalado por ella, lo cual provocó desconcierto entre los 66 diputados.

"Haber, quién pudo haber hecho circular ese oficio, pues 'alguien' de la oficina de la propia diputada Rosales. Y no sería extraño que ese ' alguien' trabaje para la tribu enemiga. Es decir, los morenistas siguen peleándose entre ellos y quieren llevarnos entre las patas a los que somos ajenos a sus pleitos", comentaron diputados de la oposición.

Ante ello, es un hecho que este jueves habrá Comisión Permanente. Aunque por ahora no determinan si será presencial o virtual, donde definirán fecha y hora para la sesión extraordinaria.

Aunque por lo anunciado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, es un hecho que el extraordinario será "presencial", sin importar el riesgo no sólo para los diputados locales que asistan, sino para los más de dos mil 100 trabajadores del Congreso, donde, por lo menos, se tiene conocimiento de una persona de Resguardo falleció por Covid-19.