Morena cree que lo sabe todo y no sabe nada: PRI

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, se lanzó a la crítica del gobierno morenista al que tachó de no saber nada.

Alejandro Moreno, dirigente nacional priista, advirtió que si no se destinan mayores recursos al campo, será responsabilidad de Morena el deterioro campesino

En el marco de la 48 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional al cual asistieron apenas 350 consejeros políticos de más de 600, el recién estrenado dirigente priista señaló que la economía del país está en cero crecimiento.

La educación, dijo, como los cangrejos: camina para atrás y hace retroceder al país afectando a millones de menores y jóvenes que necesitan prepararse. Y en la inseguridad, agregó, los datos son devastadores.

"Este gobierno morenista cree que lo sabe todo y está claro que no sabe nada. Es un gobierno que deshace lo hecho, que no hace lo que debe hacer y hace lo que no sabe hacer", exclamó.

Moreno Cárdenas apuntó que el PRI rechaza la incompetencia política. Los priistas, mencionó, no temen competir pero sí a la incompetencia política de un partido que puede llevar a la ruina al país.

El campechano advirtió que nadie va a callar al PRI y como oposición levantarán la voz.