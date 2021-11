Morena en Edomex propone iniciativa para despenalizar el aborto

Los diputados de Morena en la 61 Legislatura del Estado de México propusieron ante el pleno una iniciativa para despenalizar el aborto.

La propuesta fue presentada en días pasados también por el PRD y en la pasada Legislatura quedó congelada, toda vez que una parte de los legisladores de Morena, PRI, Encuentro Social y PAN no quisieron analizar el tema.

En tribuna la diputada morenista Anais Burgos, quien promovió las reformas señaló que "lo hacemos por el desafío y planteamientos que nos han presentado las mujeres que viven en nuestra entidad y que han sido invisibilizadas por un gobierno que no les garantiza un derecho".

Refirió que esta iniciativa se construyó en un proceso de parlamento abierto, donde fueron escuchadas mujeres, colectivos y especialistas, garantizando la libertad de expresión. Razón por la que es de vanguardia y es contraria y distinta a la del resto de las entidades que solo se enfocan en lo penal, ya que la de las colectivas es más integral: reformando disposiciones del Código Penal, el tema de salud en el Código Administrativo, el Código Civil y la Ley para erradicar la violencia contra las mujeres.

Burgos Hernández subrayó que el mensaje es claro: "No nos hemos puesto de acuerdo sobre el aborto. Nos hemos puesto de acuerdo sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Hemos hablado de la sexualidad de la mujer, de los miedos y de los deseos. De la soledad que implica el abortar de manera clandestina de mujeres valientes. Eso es nuevo y revolucionario en una sociedad tradicionalista".

Añadió que la política de criminalización y estigma que existe en la entidad sobre el derecho a decidir sobre la maternidad ha obligado a más de 63 mil mujeres a recurrir a los servicios de salud de la Ciudad de México para abortar en el mejor de los casos, aunque la constante es la clandestinidad. "Reformar el marco jurídico es garantizar que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, que exista planificación familiar, educación sexual y que nunca más nuestras niñas o mujeres sean obligadas a parir después de vivir una agresión y violencia sexual". Afirmó que despenalizar el aborto, es derogar una práctica tipificada en el código penal, por lo que "despenalizar" no significa "querer abortar", significa que ni a las mujeres, ni a los profesionales que intervienen, se les criminalice.