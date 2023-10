Morena en el Senado respalda recorte del 50% a presupuesto del Inai

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena en el Senado respaldó la propuesta presidencial de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 para el Inai se reduzca en un 50 por ciento de los actuales mil millones que se le destinan.

En rueda de prensa, el coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, acompañado de una veintena de senadores oficialistas fue cuestionado sobre las críticas del presidente López Obrador al presupuesto destinado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y su postura de reducir su gasto."Nos sumamos a que se reduzca en un 50 por ciento de sus actuales. Es un buen momento de mandar una señal de austeridad republicana. No tiene porque en el Inai prevalecer un presupuesto excesivo en el que sus resoluciones administrativas no deberían contar con tanto presupuesto".El senador por Chiapas también anunció que se abrirá una nueva convocatoria para elegir a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), porque los perfiles que salieron de un ejercicio previo no son independientes, confiables ni neutrales.El también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la víspera a esta cámara nombrar a los comisionados faltantes, pero aclaró que "que en el Senado tenemos una autonomía plena y tenemos una discusión amplia dentro del grupo parlamentario"."Aquí hay posiciones al interior, que no coinciden, hay quienes nos han manifestado que los órganos autónomos fueron cuotas de poder que les cedieron a la oposición para legitimar su actuación y de esa forma incorporarlos".Dijo que "tenemos que normar un criterio en esta definición política y, en un segundo momento vamos a construir la posibilidad de llevar una discusión al pleno, pero advierto cumpliremos con la parte del resolutivo, pero lo que no se garantiza es la mayoría calificada, esa es facultad exclusiva del Senado de la República".Reiteró que se construirá una nueva convocatoria para elegir a los comisionados del Inai."Dentro de las propuestas de las comisionadas y comisionados que están en la convocatoria pasada, hay una serie de señalamientos de quienes participaron en ese proceso. Entonces, podemos construir una nueva convocatoria, dejar desierta la anterior y poder construir con perfiles más independientes y más neutrales".Subrayó que en el caso del Inai, el Senado va a cumplir, pero reiteró que "lo que no garantizo es la mayoría calificada".