Morena en Guanajuato propone sancionar terapias de conversión

El diputado de Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, presentó una iniciativa encaminada a sancionar por la vía penal las conductas que promuevan, financien o propongan corregir la orientación sexual, así como la identidad de género.

Ante el pleno del Congreso Local destacó que el Código Penal para el Estado de Guanajuato debe contemplar como delitos las "terapias de conversión" por ser prácticas que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, la identidad sexual y dignidad de los seres humanos.

Destacó que es responsabilidad de legisladoras y legisladores el hacerle ver a la sociedad que la diversidad sexual no es una enfermedad, por lo tanto, no hay nada que curar al respecto.

En la exposición de motivos de la iniciativa señaló que existe una exclusión sistemática de todas las personas que no son heterosexuales, en donde la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y otras (LGBTTTIQ+) sufren crímenes de odio que van desde los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género hasta el asesinato.

El diputado morenista señaló que en este año, con todo y confinamiento por la pandemia de Covid-19, van 25 casos de terapias de conversión, más de uno a la semana. Estimó que por cada registro hay una cifra negra de tres casos que quedan invisibilizados.

Explicó que se entienden por terapias de conversión las prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la orientación sexual, la identidad de género, así como cualquier expresión de género de las personas, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.

Prieto Gallardo dijo que como Estado laico y democrático se debe apelar por la inclusión real de todas y todos los integrantes de la sociedad.

"Dejemos de criminalizar y señalar a las y los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+", aseveró.

Dijo que con la propuesta de reforma al Código Penal se busca dejar atrás la estigmatización arcaica que se tiene hacia las personas de la disidencia sexo genérica a fin de evitar a toda costa supuestos tratamientos para revertir la orientación sexual.

La iniciativa fue turnada por el pleno a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.