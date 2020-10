Morena en la CDMX propone mayores penas a quien use "drogas de la violación"

A fin de combatir el uso de sustancias narcóticas, mejor conocida como "drogas de la violación", que facilitan la comisión de delitos sexuales, la diputada local de Morena, Isabela Rosales Herrera, propuso reformas al Código Penal para castigar con mayor rigor este tipo de prácticas, que dejan en la víctima secuelas que duran para toda la vida.

Para ello, presentó una iniciativa para modificar el artículo 178 de dicho Código, e incrementar en dos terceras partes las penas de cárcel por violación o abuso sexual, cuando a la víctima le son suministradas sustancias que favorezcan su indefensión, alteración del estado de ánimo o conciencia.

Detalló la morenista que los fármacos que alteran el estado de conciencia de la persona, suelen ser conseguidos con recetas médicas apócrifas o, incluso, fabricadas de manera clandestina en el hogar, aunque son sustancias que suelen dejar secuelas de manera temporal, permanente o incluso causar la muerte.

"Su efecto de pérdida de memoria y estado de confusión, complican la posibilidad de denuncia, debido a la evidente incapacidad para narrar lo ocurrido. El uso de estas sustancias se hace con premeditación, con el propósito de someter a las víctimas para manipular su voluntad", denunció Rosales Herrera.

Advirtió que este delito está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que ha recomendado a las industrias químicas y farmacéutica mayores medidas de seguridad y a los Estados a combatir este tipo de ilícitos.

Explicó en su iniciativa que las sustancias utilizadas con mayor frecuencia por parte de los agresores sexuales, son: alcohol, rohypnol, benzodiazetina y ketamina, las que ya dentro del organismo de la víctima, le impide dar su consentimiento para mantener relaciones sexuales.

Refirió que según el estudio "Drogas facilitadoras de asalto sexual y sumisión química", las mujeres menores de 20 años son las más vulnerables a esta forma de agresión sexual, donde al menos 17% de las agresiones, podrían catalogarse como casos de exposición involuntaria de la víctima a alguna sustancia psicoactiva.

En la argumentación de la iniciativa, la legisladora de Morena expuso que las agresiones sexuales no se cometen exclusivamente en lugares públicos, como bares, "sino también en lugares privados, donde están personas de confianza", asentó en el documento.

Sostuvo que los agresores aprovechan que sus víctimas están bajo el influjo de sustancias, como el alcohol, por lo que el 70 u 80% de las violaciones, son cometidas por un conocido de la víctima.

Destacó que, en otros casos, el agresor utiliza estas "drogas de la violación", las cuales son eliminadas por el organismo en menos de 12 horas y, posterior a ello, solo pueden ser detectadas a través de un examen capilar realizado en centros especializados.

Incluso, comentó que no se buscan más sustancias sicotrópicas, "pues no están en el protocolo, perdiéndose pruebas fundamentales en un proceso judicial por delitos sexuales", acusó.

Además, expuso que es fundamental que no haya revictimización de las mujeres, "que sufren de estos delitos y que el poder judicial debe tratar con la importancia que merecen, sin necesidad de pasar por juicios de valor que anulen su gravedad", dijo.