Morena está dispuesto a modificar iniciativa de AMLO: Gutiérrez Luna

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que existe apertura de Morena y sus aliados por modificar la iniciativa presidencial en materia de reforma eléctrica y confió en que en este periodo ordinario se pueda aprobar.

En entrevista en el Senado, expuso: "Estamos en la disposición de escuchar las posiciones y en su caso hacer adecuaciones siempre y cuando no se tocaran algunos aspectos fundamentales para nosotros que ya los hemos mencionado. Pero estamos en ese proceso de análisis que se hará en ese proceso de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía".

El legislador por Morena agregó que si bien no existe fecha aproximada para que inicie la discusión en el pleno de San Lázaro, confió que la voluntad política es sacar la reforma en este periodo ordinario de sesiones.

"La voluntad es sacarlo evidentemente, por supuesto, queremos sacarlo en este periodo", subrayó Gutiérrez Luna.

Argumentó la necesidad de reformar el sistema eléctrico como algo apremiante: "Un dato importante (es que) cuando se inauguró el foro de reforma eléctrica todos los partidos coincidieron en que la reforma eléctrica del sexenio pasado no servía, que necesitamos una nueva".

Después de participar en la instalación del trabajo en conferencia de la Comisión de Ciencia Tecnología del Senado y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna manifestó que el texto original de la reforma eléctrica difícilmente permanecerá tal como fue recibido por los diputados.

"Yo creo que hay que hacer algunas adecuaciones muy puntuales y en qué sentido, pero esperemos al trabajo en comisiones", apuntó.

Por otra parte, informó que todas las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre medidas cautelares a funcionarios públicos emitidas en sentido contrario al decreto de interpretación sobre propaganda gubernamental, están siendo impugnadas ante la sala superior del TEPJF.

"Las que ocurrieron antes del decreto están en una interpretación hasta el momento del tribunal de que no les aplica. Todo eso que resolvió la sala especializada se está impugnando ante la sala superior, esperaremos a ver qué dice la sala superior, nuestra interpretación, nuestra idea es que debe privilegiarse el derecho a la libertad de expresión y de información", refirió.