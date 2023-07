Morena exhorta a corcholatas a detener espectaculares y promoción

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado, hizo un exhorto a las "corcholatas" para que se deslinden de cualquier tipo de campaña "dispendiosa", entre los que se encuentran espectaculares, bardas, lonas, entre otras.

La carta está dirigida a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes aspiran a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Además, hizo un llamado a que sus simpatizantes detengan el denuesto y la descalificación entre compañeros en redes sociales que pueden rayar en la "guerra sucia".

"Cabe recordar que este tipo de prácticas suelen ser inducidas o auspiciadas por nuestros adversarios con el propósito de dividirnos, debilitarnos o desprestigiarnos", subrayó.

"No le haremos el caldo gordo a la derecha y cumpliremos nuestra palabra empeñada. Es pertinente reiterar lo consignado en la carta que se firmó por cada uno de ustedes: la consecuencia de desapegarse del actuar diligente es la pérdida de la confianza del pueblo", expuso.

El líder morenista señaló que, si bien ha sido un proceso exitoso, a cuatro semanas de haber iniciado los recorridos, también ha provocado una andanada de señalamientos y denuncias electorales en contra del movimiento y sus aspirantes.

"El bloque conservador y sus medios, ofuscados por lo que sucede, sin saber qué hacer, han montado una estrategia jurídica y una narrativa mediática para tratar de detener nuestro proceso. También han intentado sembrar intrigas entre ustedes y en contra del partido. No sorprende que actúen así, recuerden que la hipocresía es su doctrina", señaló.

Acusó que se ha emprendido una guerra jurídica en contra del partido, aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral dio luz verde a su proceso interno.

Por ello, dijo, es fundamental cumplir con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Morena en su actuar y recorridos, así como con las reglas establecidas por el INE en sus medidas cautelares.

"Advertimos que, de no respetarlas, los tribunales seguramente estarán sentando precedentes que en un futuro querrán ocupar para colocarnos en supuestos de ilegalidad e incluso amagar con negarnos nuestros derechos políticos electorales", sostuvo.