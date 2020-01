Morena frena apertura de tribuna de Congreso para familia LeBarón

Diputados de Morena metieron reversa y cancelaron la posibilidad de que un integrante de la familia LeBarón use la tribuna de la Comisión Permanente la próxima semana para exponer su visión sobre la situación de la violencia e inseguridad en el país.

El acuerdo ya había sido firmado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y turnado a la mesa directiva de la Comisión Permanente, pero esta mañana los legisladores morenistas decidieron que no se realice esa intervención en tribuna y mejor se dé seguimiento a su caso.

"No es necesario" que acudan al pleno de la Comisión Permanente, estimó el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado.

Informó que su grupo parlamentario planteó otra salida, "lo que se decidió y vamos a proponerle a la familia LeBarón (es) un acompañamiento en lugar de tener simplemente un acto mediático".

"Vamos a hacer una propuesta diferente en este asunto, yo creo que lo relevante en este asunto es que el Congreso pudiera tener un acompañamiento a la investigación, a las víctimas y para ello tendremos que hacer un mecanismo diferente simplemente a que vengan, hablen en tribuna y ya. Tiene que haber un seguimiento a las comisiones correspondientes".

Esto porque el caso ya tiene atención del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, "consideramos que el gobierno está poniendo especial atención como se merece a este caso tan grave".