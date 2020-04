Morena insiste en alza de IEPS a cervezas, tabaco y "chatarra"

Por la coyuntura del coronavirus, la mayoría de Morena insistirá en incrementos de 38% y hasta 100% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad calórica, lo que permitiría recaudar al menos 233 mil 848 millones de pesos en lo que resta del año.

Se propone aumentar de 26.50% a 35% el IEPS en cervezas (de hasta 14 grados) y que otras bebidas alcohólicas, fermentadas y destilados, que hoy pagan de 30 a 53% de Impuesto, se graven según su concentración de alcohol, de 14 a 20 grados 60% de IEPS y de más de 20 grados hasta 80% de impuesto.

En el caso de bebidas saborizadas (incluidos jarabes, extractos de sabores, polvos, esencias y otros productos con azúcar añadida) plantearon que aumenten de 1.26 pesos de IEPS que se pagan por litro hoy, a 2.26 pesos por litros que se puedan obtener con el producto.

Por cigarro "enajenado o importado" o labrado, por el que hoy se paga 0.49 pesos de IEPS, ahora sería de 1.49 pesos y aumentaría de 8% a 16% el IEPS para alimentos "no esenciales".

Entre estos están productos con densidad calórica de 275 kilocalorías o más, por cada 100 gramos, o no tengan etiqueta con esa información.

Entre estos están botanas, productos de confitería, chocolates y derivados de cacao; flanes, dulces de frutas y verduras o leche; cremas de avellana o cacahuate; helados, paletas de hielo y alimentos preparados a base de cereales.

Los recursos que se obtendrían, según se propone en un artículo transitorio de la iniciativa de reformas al artículo 2 de la Ley del IEPS, serían etiquetados para su uso para servicios de salud pública.

Los 233.8 mil millones de pesos que se recaudarían con estos incrementos en el IEPS representarían 75 mil 609 millones de pesos adicionales a lo que se estima recaudar este año sólo por concepto de IEPS en tabaco y alcohol, según la iniciativa formalizada ante la mesa directiva de la Cámara.

La iniciativa fue presentada por las legisladoras morenistas Laura Imelda Pérez –quien en diciembre pasado promovió similares incrementos, pero de último momento esto no prosperó- y Carmen Medel Palma, quienes expusieron que la pandemia de coronavirus evidenció que los mexicanos son más vulnerables por la alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas.

Y "productos como bebidas azucaradas, alimentos no básicos con alta densidad calórica, alcohol y tabaco inciden de manera directa en la prevalencia de tales enfermedades, como son hipertensión arterial, afecciones pulmonares, insuficiencia renal, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, e insuficiencia hepática o metabólica".

En diciembre de 2020 la Cámara aprobó sólo actualizar, conforme la inflación, el IEPS a bebidas azucaradas y tabaco.

Ahora, de acuerdo a la iniciativa, de incrementar IEPS a cerveza, tabaco, bebidas azucaradas, esto permitiría reducir su consumo, mejorar la salud de la población al cambiar hábitos nutricionales, "representará una alternativa para generar mayor recaudación que no impacte en el bolsillo de los sectores más vulnerables" y permitiría su aplicación inmediata para enfrentar los gastos por la atención médica del Covid-19.

Las legisladoras refieren en su propuesta que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha estimado que sólo en 3 meses se requerirían recursos adicionales a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos 2020 por 16 mil millones de pesos es decir, 0.06% del PIB, para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

Esa estimación incluye recursos para duplicar el número de personal médico y de enfermería durante 3 meses y para adquirir pruebas de diagnóstico. Sin embargo, también se reconoce que se deberán aumentar algunos gastos administrativos y se deberá considerar la extensión de tiempo de atención derivada del Covid-19.

En contraste, el CIEP estima que los ingresos presupuestarios se reducirán 297 mil millones de pesos con respecto a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020.