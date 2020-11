Morena le cumple caprichos a López Obrador: PAN

Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 Morena y sus aliados le cumplieron "todos sus caprichos" al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, señaló el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

Indicó que los recursos se dirigieron a obras innecesarias a pesar de existir otras situaciones de emergencia, como la crisis por Covid-19 y la situación financiera por la que atraviesa el país.

"Se avecina una durísima etapa en la gobernanza de México porque como quedó el presupuesto los gobiernos de los estados y los municipios tendrán que conseguir recursos por la vía financiera sin aumentar impuestos a fin de garantizar lo que la Federación se niega a otorgar a los ciudadanos: salud, seguridad pública y reactivación de la economía del país", dijo.

Acusó al gobierno de dar la espalda a estados y municipios y privilegiar sus "megaobras" en el PEF, en medio de uno de los momentos más apremiantes por la emergencia con más de un millón de contagiados por el Covid-19 y una economía en crisis.

El exgobernador de Guanajuato aseveró que con la disminución o anulación de las participaciones federales en el PEF 2021 se consumó un golpe presupuestal a las familias y comunidades de estados y municipios.

"El presidente López Obrador y su partido podrán estar muy orgullosos y complacidos con el comportamiento de una mayoría sorda y ciega que solamente aprobó nueve reservas legislativas de Morena de las mil 29 presentadas en la Cámara de Diputados para modificar la propuesta del Ejecutivo federal", asentó.

Incluso, subrayó, Morena ni escuchó ni analizó la reserva unificada de cuatro fuerzas parlamentarias: PAN, PRI, MC y PRD, que propusieron reorientar 115 mil 350 millones del PEF a fin de atender las prioridades de salud, seguridad pública y reactivación económica del año entrante.

Afirmó que entre las principales deficiencias del PEF resalta el que no se aseguran recursos para atender la emergencia sanitaria ni para la compra de la vacuna anticovid, no destina fondos para la seguridad pública en estados y municipios y no da incentivos económicos para reactivar la economía del país.