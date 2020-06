Morena llevará a votación controversia sobre fuerzas armadas

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados anticipó que llevará a votación del pleno la decisión de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de presentar controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial que prevé la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública hasta mayo de 2024.

En pronunciamiento del grupo parlamentario éste aseguró que "la Cámara de Diputados votará en contra de la decisión tomada por la actual presidenta de la misma en relación con la controversia constitucional mencionada. Toda decisión de la presidenta está sujeta al criterio de la Asamblea, dice nuestro marco jurídico".

Los legisladores morenistas argumentaron que la decisión de Rojas "no representa la opinión de la mayoría parlamentaria" en la Cámara.

Además, acusaron que la legisladora del PAN tiene una intencionalidad política en la presentación del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues entre sus argumentos acusa al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de realizar un "fraude a la Constitución que relaja la intención del Ejecutivo de pasar por alto al Poder Reformador y volver al esquema planteado en un inicio de la iniciativa presentada por Morena".

También Rojas expuso en su recurso "que el Acuerdo (presidencial) no se encuentra encaminado a la desmilitarización paulatina de las labores de seguridad, sino que acepta el uso general de las fuerzas armadas en labores que, en principio, no le corresponden".

"Tales afirmaciones develan una intencionalidad política en una acción pretendidamente jurídica; le dan un tinte partidista, lo que resulta contrario a la institucionalidad con que debe conducirse la Presidenta de la Cámara de Diputados".

Los morenistas defendieron el Acuerdo presidencial pues "está sustentado en los artículos Quinto y Sexto transitorios del Decreto de Reforma Constitucional por el que se creó la Guardia Nacional, ley que fue aprobada por amplia mayoría y por los 32 congresos locales del país.

"La facultad que otorgan al Ejecutivo dichos artículos transitorios tiene un carácter excepcional; de tal forma que será también extraordinaria la participación del Ejército y la Marina en apoyo de las labores de seguridad pública. Además, el decreto del Ejecutivo excluye a las fuerzas armadas de realizar la mayoría de las acciones asignadas en la ley a la Guardia Nacional".