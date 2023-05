Morena niega pacto con MC por campaña contra el PRI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- El dirigente de Morena, Mario Delgado, rechazó que tengan un pacto con Movimiento Ciudadano, que inició la campaña "ni a la esquina con el PRI", para que no voten por el partido en las elecciones locales.

Sin embargo, en conferencia de prensa respaldó el llamado a no votar por el PRI, e hizo un llamado a la ciudadanía a apoyar a Morena.

"¿Movimiento Ciudadano inauguró una barda para que no voten por el PRI? No pues, se los agradezco mucho. Muchas gracias a Movimiento Ciudadano", expresó.

La dirigencia del PRI acusó a Movimiento Ciudadano de ser "esquiroles" de Morena por hacer esta campaña en su contra.

"No tenemos ningún acuerdo. Nosotros sí llamamos al voto a favor de Morena a la gente de MC que se quedó sin candidato en el Estado de México y Coahuila, pero eso es legítimo. Se quedaron sin candidato, no sabemos por qué, pero los invitamos al cambio", apuntó.

---"Con el PRI ni a la esquina", pinta MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Salomón Chertorivski anunciaron el inicio de la campaña "Ni un voto al PRI".

Ésta se difundirá a través de los tiempos oficiales que el partido tendrá, y para hacer el lanzamiento, se reunieron en la colonia Condesa, en donde pintaron una barda con el mensaje: "Con el PRI ni a la esquina".

Dicha pinta se encuentra en la Avenida Diagonal Patriotismo, entre las calles Benjamín Gil y Ciencias, a donde llegó un grupo de priistas que impidieron que se realizará una conferencia de prensa que tenían prevista los legisladores de MC.

Sin embargo, más tarde se retiraron los tricolores, y los emecistas pudieron dar banderazo a su campaña.