Morena niegan que sólo aprueba tema "frívolos" en sesiones virtuales

Luego de que la Comisión Permanente votó a favor para que los restos del maestro Othón Salazar Ramírez, sean llevados a la Rotonda de los Personajes Ilustres, pero rechazaron las propuestas para conocer acciones contra el Covid-19, el diputado del PRD, Jorge Gaviño, reclamó a Morena que "no voten en contra por votar, hablen, debatan, discutan, no sean diputados de piedra".

Sólo así los morenistas se despabilaron y respondieron al perredista. Incluso, hasta sirvió para descubrir sus dotes de correctora de estilo parlamentario de la diputada de Morena, Valentina Batres Guadarrama, quien a partir de ese momento corrigió la redacción de las ponencias de los demás legisladores.

Esto ocurrió luego que la diputada de PAN, Gabriela Salido, les reprochó que sólo votan a favor "en temas frívolos, intrascendentes, cuando la situación por el Covid-19 es urgente, la gente espera de nosotros apoyo, pero vienen aquí a proponer temas frívolos y entonces esos si los votan a favor. No es posible", denunció.

Batres Guadarrama rechazó que su partido sólo apruebe temas frívolos, "porque si algunas propuestas las votamos en contra, es porque son acciones que ya están en marcha, donde el Gobierno y otras autoridades ya los realizan y vienen aquí a pedir lo que ya existe. Incluso, presentan asuntos mal redactados. Y no somos frívolos, como nos acusan", dijo.

Todo esto lo generó el punto de acuerdo que presentó la coordinadora del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, para que el Congreso local exija al Gobierno local agilice los trabajos de la Comisión Especial para la Reactivación Económica del Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, relacionado con la pandemia del Covid-19, lo cual no le gustó a Batres Guadarrama.

La morenista sugirió que si le cambiaban la redacción, lo cual fue aceptado por la pevemista como estudiante de primaria asustada, por lo que su propuesta entonces fue aprobada por los 19 integrantes de la Comisión Permanente.

Sin embargo, Salido Magos, a través de la sesión virtual, evidenciaba su frustración, debido a que antes los diputados de Morena, PT, PES y PVEM, votaron en contra su propuesta de verificar a las empresas e industrias que ya retomaron actividades económicas, para evitar rebotes el Covid-19, "con la finalidad de reforzar la medidas preventivas, de higiene y seguridad para el personal".

Lo mismo ocurrió con el punto de acuerdo de Gaviño Ambriz, quien propuso solicitar al Instituto Nacional para el Bienestar informe sobre las causas de deserción del personal médico contratado para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, específicamente en la Ciudad de México.

Pero eso sí, por 15 votos a favor, tres abstenciones y cero en contra, la Permanente aceptó pedir al Ejecutivo Federal emita la declaratoria de hombre ilustre para su inhumación en la Rotonda de los Personajes Ilustres, al maestro Othón Salazar, como lo propuso el morenista Ricardo Ruiz Suárez.