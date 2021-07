Morena no protege delincuentes, va por desaforar a diputados

CIUDAD DE MÉXICO, julio 21 (EL UNIVERSAL).- El Grupo Parlamentario de Morena no protege a presuntos delincuentes y tiene ánimo y buena fe para abrir un periodo extraordinario la próxima semana, no solo para buscar ampliar 30 días más el plazo para la entrada en vigor la reforma en materia de outsourcing, sino también para los desafueros que están pendientes, aseguró su coordinador Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, el líder de los senadores morenistas aclaró que será la Comisión Permanente la que defina los asuntos que se abordarán en el extraordinario. “En mi opinión debería tocarse ese tema (de los desafueros)”.

Aclaró que Morena no protege a nadie y menos a quien haya violado la ley o incumplido con el Estado de Derecho. “No, Morena no protege a nadie que haya violado la ley. Morena no protege a nadie que haya incumplido con el Estado de Derecho. Morena no va a proteger nadie que esté fuera de la ley. Nosotros estamos por la vigencia del Estado de Derecho y estamos porque se aplique la ley sin distingos, aquel que haya cometido una falta, debe pagar por esa falta”, subrayó al referirse a los casos de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

Por otra parte, Ricardo Monreal aclaró que su iniciativa sobre el tema del outsourcing sólo pretende dar 30 días más, para que la entrada en vigor de las disposiciones laborales sea el 1 de septiembre y no hasta enero, como pretende el PAN. En este sentido, subrayó que serán las comisiones dictaminadoras las que puedan modificar la propuesta.

Recordó que si no se modifica el transitorio del decreto, la ley se tendría que aplicar a partir del primero de agosto y el patrón que no cumpla “incurrirá en responsabilidades que establece la propia legislación, por lo que habrá sanciones de todo tipo. Eso es lo que se intenta evitar, que no haya sanciones y que todo el mundo se ponga al corriente en este plazo”, apuntó.

Sobre el escándalo de espionaje durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, el senador Monreal recordó que él ha sido espiado durante años, pero no le preocupa, pues su actividad pública ha sido limpia y no ha cometido ilícitos ni actos de corrupción.

Informó que no presentará ninguna denuncia al respecto, pero pidió que el tema se investigue a fondo. Dijo que los órganos de espionaje político ya desaparecieron, y confió en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que en este sexenio no se espía a nadie.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado aseguró que el mandatario no permitirá ni tolerará las prácticas de espionaje llevadas a cabo por el viejo régimen.