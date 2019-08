Morena no puede darse el lujo de perder a AMLO, dice Mario Delgado

El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, reconoció que su partido no puede darse el lujo de perder a su principal activo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que si el morenismo se echase a perder, se iría.

"El lopezobradorismo es más grande que los simpatizantes y militantes de Morena, por eso el partido no puede perderlo", refirió.

"Nos toca demostrar que estamos a la altura del movimiento histórico y también a la altura de un líder de época, que es López Obrador (...) Ni siquiera toda la militancia unida podemos llenar el vacío que nos deja el Presidente de la República como líder del partido, por eso debemos (ser) conscientes de la importancia de la unidad", dijo.

Delgado dijo que es "natural" que un partido en proceso de renovación de dirigencias haya diferencias.

El llamado que hizo el mandatario, estableció, fue para valorar que no caben intereses personales o de grupo.

Incluso dijo que él vio "una elección" y no una "rebatinga" en la bancada de Morena en el Senado, donde el senador Martí Batres acusó irregularidades y "cañonazos" en el proceso por el que esa bancada eligió a la senadora Mónica Fernández como nueva presidenta de la mesa directiva senatorial.

Se informó que los grupos parlamentarios de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados se reúnen este jueves con el presidente López Obrador en el marco de sus reuniones plenarias para definir su agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones del Congreso, que comienza el 1 de septiembre.