Morena no renunció a parte de su financiamiento durante 2022, revelan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- A pesar de asumir el compromiso de renunciar a la mitad del financiamiento público, Morena no devolvió ni una parte de los mil 783 millones de pesos en prerrogativas que recibió durante 2022.

De acuerdo con el "Informe respecto de la renuncia al financiamiento público por los partidos políticos nacionales", debido a la pandemia generada por el virus Sars-CoV2 (Covid-19), ningún partido solicitó la devolución de recursos el año pasado.

EL UNIVERSAL adelantó en su edición del 23 de noviembre que el partido Morena no había solicitado la retención de parte de su financiamiento, a pesar de que su dirigente, Mario Delgado, aseguró que ha impulsado esta acción.

Durante la sesión del Consejo General del INE, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, reclamó que Morena no renunció a la parte de sus prerrogativas como prometió.

"Hemos escuchado cómo se vanaglorian por el acto que casi catalogan por heroico y patriótico, realizado por el partido en el poder, situación que no sorprende a nadie", acusó.

El representante panista señaló que no está comprobado el destino de estos recursos entregados supuestamente para atender la pandemia.

Durante 2020, Morena renunció a 826 millones de pesos; mientras que, en 2021, la suma fue de 252 millones de pesos.



INE intentó impedir devolución de la mitad de su financiamiento

En respuesta, la representante de Morena, Julieta Ramírez acusó que la autoridad electoral intentó impedir que su partido pudiera devolver la mitad de su financiamiento, para un acto humanitario.

"El INE salió con el pretexto de que esta solicitud era improcedente, háganme el favor. Una vez más, en nombre de la ley impidieron apoyar el pueblo. Según ustedes, con tal de que Morena no se pusiera la medallita, impidieron nuestra aportación para las vacunas que eran necesarias para salvar vidas", señaló.

"Morena es el único partido que ha devuelto recursos públicos", defendió la diputada federal.

El informe detalla que la Dirección Ejecutiva de Administración del INE realizó los reintegros a la Tesorería de la Federación de los recursos que fueron renunciados por los partidos políticos.

Además, se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reducción líquida del financiamiento público federal ordinario de los PPN mencionados, a fin de que el Gobierno de México pudiera atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, transfiriéndose al Ramo 23 denominado Provisiones Salariales y Económicas.