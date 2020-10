Morena no tendrá la mayoría para cambiar día de la consulta: Mancera

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que el Bloque de Contención defenderá la reforma constitucional que impide la realización de consultas populares en día de elección federal.

Mancera sostuvo "la lógica de sostener lo que dice la Constitución".

Por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que ya presentó la iniciativa de reforma a la Constitución que cambie la fecha para consulta popular, del primer domingo de agosto, al 6 de junio, en que se llevarán a cabo las elecciones intermedias.

Para que prospere la iniciativa de Monreal, "no creo que haya condiciones, porque lo que dice hoy la Constitución, fue aprobado prácticamente por unanimidad".

Comentó que separar las fechas de las elecciones y de consultas populares, "fue objeto de un debate muy amplio".

Quitar esa disposición a fin de que se empaten ambas actividades, "sería ir en contra del propio espíritu del legislador".

Incluso, resaltó Mancera,"no hay ni condiciones siquiera para entrar a un debate; no han cambiado", de manera que no puede integrarse la mayoría que se requiere para una modificación constitucional".