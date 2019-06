Morena nunca apoyó a la iglesia de la Luz del Mundo: Mario Delgado

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el grupo parlamentario que coordina nunca apoyó a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo, pese a que algunos diputados acudieron al concierto en su honor que se realizó en el Palacio de Bellas Artes.

"No, pues la bancada de Morena no hizo ningún tipo de apoyo. Si hay diputados en individual que lo hicieron, yo creo que habría que platicarlo con ellos [...] La bancada de Morena no hizo ningún apoyo, ningún reconocimiento, no necesito hacer ningún deslinde", dijo.

En entrevista telefónica desde Washington, Delgado Carrillo añadió que "si está detenido [el líder religioso], es porque tiene acusaciones de las cuales tendrá que responder".

Momentos antes, el diputado Sergio Mayer (Morena), quien sí acudió al evento realizado en honor de Joaquín García, acusado de delitos como abuso sexual y pornografía infantil, aclaró que no debe criminalizarse a la iglesia por las presuntas responsabilidades de uno de sus integrantes.