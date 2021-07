Morena ofrece respaldo legislativo a AMLO para "Gas Bienestar"

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aplaudió la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear la empresa estatal "Gas Bienestar", para poner en orden el mercado de los combustibles; y adelantó que desde el Poder Legislativo apoyarán en lo que sea necesario la propuesta presidencial para incentivar a que haya un país más justo, equitativo y se antepongan los intereses de las personas más pobres.

En un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, dijo que "Gas Bienestar", será una empresa del gobierno que pondrá orden en el mercado de combustibles, pero sobre todo generará condiciones favorables para la economía del país.

El diputado morenista señaló que esta decisión será de gran apoyo para la economía familiar y el comercio. "Además se conserva la soberanía energética del país y se cumplirá la promesa de bajar el costo de los combustibles".

"Hoy nos damos cuenta que a pesar de los esfuerzos que hace la paraestatal Petróleos Mexicanos para vender el gas a un precio razonable, las empresas hacen su agosto y ponen precios elevadísimos, imposibles en algunos casos de pagar por una familia que gana muy poco", comentó.

Ignacio Mier criticó que hoy una familia de escasos recursos o un comerciante en pequeño, un dueño de una panadería o tortillería, deba desembolsar una cantidad muy grande para solventar el gas, que es una de las materias primas para elaborar sus productos, "por eso celebramos y aplaudimos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear Gas Bienestar".

El coordinador parlamentario confió en que este proyecto sea un éxito en la capital del país y pronto pueda extenderse hacia otros estados donde la gente necesita este insumo para su vida cotidiana o su negocio.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, dijo que sin producción de gas, la parastatal que propone el titular del Ejecutivo será un elefante blanco y dijo que con esta intención López Obrador sólo busca evadir su promesa de no aumentar el precio de los combustibles.

La coordinadora del sol azteca dijo que sin producción de gas suficiente por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), la propuesta presidencial de crear una gasera paraestatal para revertir el aumento de los precios de gas LP, no resolverá el problema del encarecimiento del combustible y terminará convirtiéndose en un elefante blanco.

La coordinadora perredista, Verónica Juárez Piña, sostuvo que "la ocurrencia de crear una paraestatal no resolverá el encarecimiento del gas LP. López Obrador sólo busca evadir su promesa de no aumentar el precio de los combustibles. La solución de fondo es que Pemex produzca gas para abastecer el mercado nacional y reducir la importación de este producto".

Al término de abril, Pemex reportó, de enero a mayo de 2021, una producción de gas LP de alrededor de 91 mil barriles diarios, cifra que ha venido decayendo, pues en 2018 se producía 122 mil 200 barriles diarios. En 2019, eran 107 mil 600 y en 2020, 100 mil barriles.

De lo anterior, recalcó Juárez Piña, "se deduce el fracaso de Pemex en remontar la producción de petróleo crudo, de gas natural, gas LP, gasolinas, diesel y otros. La excepción, a la caída de toda la producción petrolera, y que ha mejorado notoriamente, es la producción es el combustóleo, con casi 36%, de 2018 a 2021".

Todo ello, puntualizó la legisladora, "pese a todos los monumentales apoyos presupuestales y subsidios que Pemex ha recibido del gobierno federal".

"El desplome de la producción nacional ha incrementado la importación, y con ello el encarecimiento de los costos, de tal manera que actualmente se tiene que traer de otros países, principalmente Estados Unidos, el 10 por ciento del consumo nacional", señaló.

La Coordinadora perredista señaló que las y los legisladores del PRD "estamos conscientes del problema que padecen alrededor del 70 por ciento de la sociedad con el continuo aumento del gas, por lo cual, en abril del año en curso propusimos un Punto de Acuerdo para exhortar a la acción coordinada de la Comisión Reguladora de Energía, (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con el objeto de enfrentar y abatir el problema del incremento del precio del gas LP".

"Hoy, lo refrendamos, y hacemos un llamado al Ejecutivo Federal a la adopción e implementación de una política pública institucional coordinada desde diversas instancias para aumentar la producción de Gas Licuado de Petróleo, Gas natural, gasolinas, diesel, y, no se diga la producción de petróleo".

Así como la gestión activa como regulador de la CRE y con el apoyo de la COFECEy la PROFECO, para efectos de la investigación de las prácticas colusivas de industriales y expendedores de gas que inhiben la libre competencia y concurrencia.