Morena presenta tres iniciativas más contra comida "chatarra"

En acatamiento al anuncio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, diputados locales de Morena presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa que busca propiciar una vida sana y la alimentación correcta en niñas, niños y adolescentes, así como para mejorar el consumo de alimentos, proteger el derecho a la salud y combatir la obesidad y sobrepeso.

Para ello los legisladores: Isabela Rosales Herrera, Lourdes Paz Reyes, Leticia Varela Martínez, y José Luis Rodríguez Díaz de León, plantearon la necesidad de reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Establecimientos Mercantiles. Asimismo durante la sesión virtual de este miércoles, el morenista Efraín Morales Sánchez, presentó dos iniciativas, una de ellas para realizar adiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de obesidad; la segunda ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley General de Salud, en materia de nutrición.

El propósito de la primera iniciativa, asentaron en el documento los morenistas, es establecer en las normas que no permitirán en los planteles educativos de los niveles de educación inicial, básica y media superior, tanto públicos como privados, la venta, distribución, entrega y suministro de alimentos pre envasados o no, con alto contenido calórico y/o bebidas azucaradas. Esta propuesta contra la comida "chatarra" el grupo de morenistas solicitan que la supervisión y cumplimiento de la disposición será responsabilidad de las autoridades educativas y de los profesores en el ámbito de sus competencias, así como realizar acciones que promuevan la educación e información para un consumo responsable, sostenible, crítico y ético. Proponen especificar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que las madres, padres o tutores serán corresponsables en el cumplimiento de dichas acciones.

"Corresponderá a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México establecer los convenios necesarios con la autoridad educativa federal, para el adecuado acatamiento de las disposiciones, así como para recibir informes trimestrales por parte de las personas responsables de las instituciones educativas públicas y privadas", señalan en su iniciativa. Mientras que para la Ley de Establecimientos Mercantiles plantean establecer la prohibición, para los dueños de los negocios, poner al alcance de niñas, niños y adolescentes los productos pre envasados o no, con alto contenido calórico y/o bebidas azucaradas.

En este sentido, piden los morenistas, los productos exhibidos no deberán contener sustancias perjudiciales para la salud, y deberán facilitar de forma visible la información suficiente sobre su composición y características. Añadieron que las verificaciones y, en su caso, de imposición de sanciones por incumplimiento estará a cargo de las alcaldías y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), de conformidad con lo dispuesto en la ley de ese organismo y la de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Por su parte, Morales Sánchez, también diputado local de Morena, presentó dos iniciativas: una, para realizar adiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal, en materia de obesidad; la segunda, ante el Congreso de la Unión para modificar la Ley General de Salud, en materia de nutrición. Con relación a la primera propuesta, pide adiciones a la Ley de Salud del Distrito Federal, para incluir en la norma que la obesidad no sólo es el desequilibrio entre la ingesta y el consumo energético, y para su estudio se divide en endógena y exógena.

Por ello, dice el morenista, será responsabilidad de la Secretaría de Salud capitalina considerar a la obesidad en sus dos tipos como un problema de salud pública, y establecer en el convenio de coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) su inclusión en el catálogo de enfermedades catastróficas, para garantizar los recursos económicos necesarios para su prevención y tratamiento. De igual forma Morales Sánchez propone que la Secretaría de Salud local implementará programas de detección oportuna de enfermedades causantes de obesidad endógena, así como la implementación de programas informativos permanentes sobre la sana alimentación para una buena nutrición.

Para eso, aclaró el legislador, hará llegar a la población por todos los medios posibles electrónicos, impresos, conferencias, pláticas, seminarios, la información necesaria para crear una cultura en la sana alimentación. Incluso en las adiciones, plantea que la misma dependencia estará obligada a hacer lo necesario para que alimentos y bebidas, para el consumo humano, contengan efectivamente la información nutricional en un tamaño y tipo de letra legible para la mayoría de las personas. La segunda iniciativa de Morales Sánchez, entre sus planteamientos destaca la atención de los problemas de salud, relacionados con la nutrición es de carácter prioritario.

Sin embargo destaca que será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, el obligado a garantizar la buena nutrición de los mexicanos de conformidad con los instrumentos jurídicos aplicables. Además, la Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán e implementarán políticas públicas de nutrición. Todas estas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Salud para su análisis, discusión y dictaminación, donde la semana pasada fue turnada también la que presentó el diputado local de Morena, Miguel Ángel Macedo Escartín.