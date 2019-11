Morena propone crea nueva universidad pública en Oaxaca

La diputada local de Morena, Juana Aguilar Espinoza, presentó una iniciativa para crear una nueva universidad pública que lleve por nombre: "Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca", que incluya el ejercicio de "comunalidad" desde la academia, y garantice el derecho a la educación superior de todas las personas.

De acuerdo con su propuesta, esta casa de estudios sería un organismo público descentralizado del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendría presencia en las ocho regiones de la entidad.

La iniciativa plantea que la universidad a crear tenga un enfoque de formación profesional con sensibilidad y conocimientos comunitarios. De igual forma tendrá la responsabilidad de planear y programar la enseñanza que imparta, así como actividades de investigación y de difusión cultural conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación.

"Con el objeto de impartir educación superior de calidad en licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de especialización y actualización", afirmó la diputada.

Sobre los ingresos de la universidad, señala que se tiene contemplado que no estarán sujetos a impuestos o derechos locales o municipales; pues la institución estará integrada por un Consejo Consultivo, en el que participarán profesionistas destacados a nivel estatal, nacional e internacional, de los distintos campos del conocimiento, cuyos cargos serán honoríficos.

La legisladora de Morena propuso que la Universidad Autónoma Comunal entre en funcionamiento en el 2020, por lo que se deberá prever en el presupuesto de egresos del Estado los recursos necesarios para su operación.

Aguilar Espinoza argumentó que más del 50% de los egresados de la educación media superior (bachillerato, preparatoria), no acceden a la educación superior. En números absolutos, 81 mil 455 jóvenes oaxaqueños no ingresan a la universidad después de concluir sus estudios de bachillerato.

"De acuerdo con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) la matrícula de la educación media superior en el ciclo escolar 2016-2017 fue un total de 156 mil 773 alumnos; mientras que la matrícula escolar de educación superior en el mismo ciclo escolar fue de 75 mil 318 estudiantes", explicó.

Entre las causas por las que los jóvenes no acceden a la educación superior, agregó, es la falta de infraestructura educativa que cubra la demanda educativa. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), detalló, en el estado únicamente existen 248 escuelas de educación superior: 126 públicas y 122 privadas.