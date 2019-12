Morena propone eliminar diferencia salarial entre mujeres y hombres

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 de la Constitución, y prohibir toda brecha salarial por cuestión de género, porque esto representa una violación a los derechos de igualdad y equidad, y contravienen los principios constitucionales, así como los tratados internacionales.

La diputada Sandra Paola González Castañeda explicó que desde que las mujeres ingresan al mercado laboral sus salarios no equivalen al esfuerzo que realizan y los hombres, siempre son mejor retribuidos que ellas, además a pesar de que se ha disminuido la brecha salarial es importante exigir la equidad.

"Desde que las mujeres incursionaron en el mercado laboral, el salario no equivale al esfuerzo realizado, los hombres son retribuidos en mayor cantidad por mismas funciones y ha formado la base de las desigualdades de género sobre la retribución económica. A pesar de que la brecha salarial ha disminuido en los últimos años, aún queda mucho por hacer, exigir y sobre todo por difundir para que en el futuro la solución que se pretende buscar sea una realidad", aseguró la legisladora de Morena.

En este marco, señaló que en México las mujeres ganan ochenta centavos por cada peso que ganan los hombres, lo cual establece claramente la desigualdad, incluso indicó que, además de ganar menos, también escalan menos dentro de los puestos de trabajo. Según datos del INEGI, en 2018 sólo el 19 % de los puestos directivos los ocupan mujeres, este porcentaje incrementa en puestos gerenciales con un 26%.

Asimismo, la legisladora argumenta que la brecha salarial de género no sólo impacta en la vida de la mujer trabajadora, también afecta directamente los bolsillos de toda su familia, especialmente cuando las mujeres son madres solteras y el único sostén del hogar, además contribuye a perpetuar ciclos de pobreza y mala nutrición, lo que hace que el objetivo de desarrollo del milenio de erradicar la pobreza y el hambre se aleje más.

Por otro lado, González Castañeda reconoció que ha habido avances y se ha generalizado una concientización entre la judicatura, la academia, y la sociedad civil en el cierre de brechas salariales, sin embrago, consideró que aún falta mucho por hacer, particularmente para atender a mujeres pertenecientes a minorías étnicas en el país, quienes son mayoría en los segmentos de mercado laboral de menor remuneración y menor calificados.

"El cierre de la brecha salarial es un trabajo de todos y todas, depende de nosotros marcar la diferencia y el compromiso de los sectores privados, públicos, y sociales, en materia de equidad; mejorando los salarios mínimos, fomentando la división equitativa de responsabilidades en el hogar, estableciendo las mismas oportunidades de capacitación, ascenso y horas extras entre mujeres y hombres, así como disminuir los estereotipos laborales mediante campañas de comunicación", agregó.