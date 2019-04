Morena propone periodo extraordinario para avalar Plan Nacional

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propondrá que se abra un periodo extraordinario en junio próximo, para poder avalar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que hará llegar el Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 30 de abril a San Lázaro.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), la fracción mayoritaria busca generar "un amplio debate" para la primera vez que podrá avalar y modifica esta planeación sexenal del gobierno federal.

"Estamos obligados a que en los meses de mayo y junio se reúnan las instituciones educativas, los grupos económicos y las organizaciones sociales para alcanzar un acuerdo fundamental en torno a los cambios democráticos, las políticas contra la pobreza, el crecimiento de la economía y la pacificación del país", explicó Ramírez Cuéllar.

Ramírez Cuéllar propondrá que el periodo extraordinario se avale para el 25 de junio, fecha para cuando esperan haber concluido un programa de mesas de trabajo y haber recibido la opinión de cada Comisión parlamentaria, conforme a los ejes de atención que contendrá el plan.

Para las mesas y opiniones, la Comisión de Presupuesto propondrá que las Comisiones se dividan en tres rubros: Justicia y Estado de Derecho, Bienestar, y Desarrollo Económico; y otras tres transversales: igualdad de género, combate a la corrupción y desarrollo sostenible.

Con la reforma hecha, en 2013, a la Constitución, ahora el Poder Legislativo tendrá la tarea de analizar y gestionar mejoras al Plan Nacional de Desarrollo que presente la actual administración federal, y las próximas. Lo que, aseguró el legislador, no quedará en "letra muerta" y tendría un carácter de mandato.

Ramírez Cuéllar también detalló que, si bien la Cámara de Diputados no cuenta con el reglamento de la Ley de Planeación y la actual Ley Orgánica del Congreso de la Unión no establece el procedimiento detallado para la elaboración del dictamen, el procedimiento "se puede superar con el procedimiento que acuerden la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política.