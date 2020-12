Morena propone reforma para que uso de cubrebocas sea obligatorio

Contrario a lo que han dicho el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de que el cubrebocas genera una falsa sensación de seguridad, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y que el uso del cubrebocas sea obligatorio en todo el país.

Pero la iniciativa registrada en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles, la diputada Carmen Patricia Palma Olvera presentó un documento con 11 dedazos y faltas de ortografía, pese a que es el espacio oficial de los legisladores para presentar sus iniciativas.

Palma Olvera propuso reformar los artículos 7 Bis y 13 de la Ley General de Salud para que todos los mexicanos ocupen el cubrebocas.

"La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta implementar el uso obligatorio de cubrebocas o mascarilla en todo el país, durante la contingencia sanitaria por SARS-CoV- 2", define.

"Implementar el uso obligatorio de cubrebocas en toda la población, medida emitida por la Coordinación del Sistema Nacional de Salud en conjunto con la Secretaría de Salud, en concordancia con planes y programas que implementará de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, quien garantizará que dicha disposición sea cumplida", describe el documento.

Presenta iniciativa con faltas de ortografía

Tan solo en un párrafo, que es la propuesta para reformar la fracción XI del artículo 13, se presentan cinco dedazos y faltas de ortografía con palabras como: "implemenar", "maneta", "Seguriad", "garamtizará" y "dispocisión" (sic.).

En su exposición de motivos, la legisladora describe: "Es que una de las medidas para ayudar a detener el impacto de los contagios por Covid-19, es instaurar el uso obligatorio de cubrebocas a toda la población, siendo así la posibilidad de frenar incluso un posible rebrote. Otra medida necesaria para tratar de reducir el impacto por contagios de Covid, es implementar un toque de queda en el que las actividades no pasen de un determinado horario con el fin de evitar la concurrencia de las personas".

"De lo anteriormente expuesto, se desprende que la Secretaría de Salud debe responder a las necesidades que tienen la población y atender de manera inmediata la contingencia sanitaria, y los resultados hasta el día de hoy demuestran que ella no puede resolver la situación por si sola. Por ello, esta iniciativa tiene como propósito, implementar la obligatoriedad en la población por el uso de cubrebocas y promover su uso correcto a efecto de detener el impacto de contagios. En este sentido, también se propone un toque de queda a fin de evitar actividades no esenciales que puedan propiciar el aumento de riesgo en el contagio por Covid-19", describió.