Morena rechaza a Xavier Azuara para presidir San Lázaro; es "casi nazi", dice Padierna

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, adelantó que la bancada mayoritaria de Morena no votará a favor del panista Xavier Azuara para que presida la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre y calificó al legislador de San Luis Potosí de "casi nazi".

"Xavier Azuara es de ultraderecha, también tenemos que pensar en eso porque si fuera un panista digamos (...) porque hay panistas de larga trayectoria, patriotas, hay gente buena en el PAN, pero ponen a un casi nazi, pues no (...) porque entonces sí se pone en riesgo la Cuarta Transformación", explicó.

En consecuencia, la legisladora de Morena propuso a Porfirio Muñoz Ledo para que siga al frente de la Cámara de Diputados.

"El acuerdo es con base en la ley que existe, yo estoy pidiendo que se modifique la ley para que esta nueva mayoría que tiene 52% de la Cámara por sí sola (Morena), más la mayoría calificada con nuestros aliados, pueda dirigir la Mesa Directiva, y la Mesa Directiva, además con Porfirio Muñoz Ledo, que es un baluarte de la democracia, es un icono de la lucha, de nuestra causa, porque una mayoría tan grande le va a ceder a una minoría tan disminuida de ultraderecha la gobernabilidad de la Cámara, creo que no sería conveniente", determinó.

En entrevista en su reunión plenaria, Dolores Padierna reiteró su intención de reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso para que el partido que tenga la mayoría absoluta presida la Cámara de Diputados los tres años de una Legislatura.

"Yo no estoy pidiendo que se viole la ley, estoy pidiendo que, con facultades legislativas que tenemos, modificar esa ley para que sí se establezca la rotación de la presidencia de la Mesa Directiva, salvo en caso de que un partido por sí solo tenga la mayoría absoluta de la Cámara como lo es todo el mundo en parlamentos como este", explicó Padierna.

Dijo que se cambió al director jurídico de la Cámara de Diputados; se enteraron de todos los amparos y movimientos que ocurrían ahí, que movía un panista y que fue despedido. Informó que la bancada del PAN lo volvió a contratar.

"El PAN incurre en conflicto de interés, no puede ocupar la presidencia porque tiene conflicto de interés y porque es una minoría muy disminuida", dijo Padierna.

"El PAN tiene conflicto de interés ha litigado en mil 95 amparos a través de despachos que dirigen panistas, algunos son diputados federales del PAN que litigan en contra de la Cámara y poner a un presidente del PAN que tiene la representación legal-jurídica, que representa a la Cámara, para defender a la Cámara pues es incurrir en conflicto de interés", refirió.

Cabe recordar que el pasado martes, la bancada del PAN eligió a Xavier Azuara y Laura Rojas como sus propuestas para que presidan la Mesa Directiva de San Lázaro- seis meses y seis meses-, y que Morena les ceda este cargo como se establece en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso.