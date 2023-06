Morena rechaza convocar a extraordinario para comisionado del INAI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- La Primera Comisión de Gobernación de la Comisión Permanente rechazó con seis votos a favor, siete en contra y una abstención, convocar al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones para este 29 de junio, a fin de nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los senadores y diputados integrantes de esta comisión, que preside la morenista Mónica Fernández afirmaron que así dieron cumplimiento a dos resolutivos.

El primero, por el que se nombraría al sustituto de Rafael Luna Alviso, objetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como comisionado del INAI y a quien el Senado nombró el 31 de marzo pasado en el cargo, pese a que sus notas de evaluación no fueron las más altas.

Y el segundo, para cubrir la vacante generada por el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien concluyó su encargo el pasado 30 de marzo.

Alejandro Robles, diputado de Morena, advirtió que "el INAI puede esperar su nombramiento y más bien debe esperar una reforma profunda".

"Estamos planteando redefinirlo. No hay una demanda del pueblo para que se nombre a un comisionado del INAI, esa es una mentira, hay una presión de Claudio X. González para que nombremos, para que nombren en el Senado a este comisionado y, sobre todo existe el prurito de la ministra Norma Piña de estar chantajeando y presionando e invadiendo, en una intervención brutal, al Poder Legislativo, para hacer nugatoria la voluntad del pueblo de México. No pudieron hacer fraude electoral y ahora están haciendo nula la voluntad del pueblo de México a través de golpe judicial. Nosotros vamos a aguantar estas agresiones del Poder Judicial porque estamos defiendo la voluntad de quien nos puso aquí, que es el pueblo de México. (...) Pero, es muy claro, no va a haber nombramientos del INAI, asúmanlo. No va a haber, punto", exclamó el legislador morenista.

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín le respondió que si se está preparando una reforma del INAI, eso no significa que se le deje inactivo, porque ese argumento está absolutamente fuera de lugar.

"Pero decir que no vamos a darle comisionados porque estamos haciendo una reforma, ¡caramba!, equivale a decir que no les vamos a dar medicinas a los enfermos del Seguro Social porque vamos a reformar al Seguro Social, porque vamos a completar la plantilla de médicos, si estamos haciendo una reforma del Seguro Social. No puede ser, estamos aquí para garantizar que las instituciones funcionen, no para encontrar una manera de que no funcionen", reviró.

Gerardo Peña Flores, diputado PAN, declaró que su partido estaba a favor firmemente de este dictamen y de que se nombre a un comisionado del INAI.

El también panista Román Cifuentes Negrete, respaldó a su compañero de bancada y dijo que no puede imperar el menosprecio, el menoscabo y la apatía y, el Congreso no puede prestarse a esta serie de simulaciones, dejando a los mexicanos en la indefensión por una falta de cumplimiento de la norma.

Hamlet García, diputado de Morena, anunció su voto en contra, al argumentar que el Poder Judicial no tiene facultades para pedirle al Poder Legislativo abrir un periodo extraordinario.