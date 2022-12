Morena reclama a INE "campaña" para descalificar reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- La representación de Morena ante el INE acusó a los consejeros de emprender una campaña para descalificar la reforma electoral, al asegurar que es falso que se busque desaparecer al Servicio Profesional Electoral; mientras que los consejeros insistieron en que su labor es primordial para el Instituto.

Durante la sesión del Consejo General, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, defendió el Servicio Profesional Electoral al asegurar que funciona y es la columna vertebral del INE.

"Si el INE puede emitir credenciales para votar; si hoy tenemos una lista de electores absolutamente confiables y de las de mayor cobertura en el mundo y actualización; si desde las juntas distritales podemos monitorear todas las estaciones de radio y televisión; si se puede hacer la fiscalización; se pueden atender los temas de violencia política contra las mujeres en razón de género; si se pueden organizar elecciones cumpliendo con los parámetros de la ley es gracias al Servicio Profesional Electoral", sostuvo.

El consejero Ciro Murayama señaló que hay que felicitar y apoyar de manera decidida a los integrantes del Servicio Profesional Electoral que hacen posible la operación del sistema electoral.

En respuesta, el representante de Morena, Eurípides Flores acusó que se ha emprendido una "campaña" en contra de la reforma electoral, resultado de las filias, fobias y dogmas de la presidencia del Consejo General, que ostenta Lorenzo Córdova.

En su intervención, se dirigió a las y los consejeros Dania Ravel, Norma de la Cruz, Claudia Zavala, Martín Faz, Uuc-kib Espadas y Jaime Rivera, al enfatizar que no pueden dejar pasar por alto "esta campaña que ha iniciado este Consejo General para descalificar y mentir abiertamente sobre la reforma electoral que se está discutiendo en el Congreso de la Unión".

El morenista señaló que el INE ha abandonado su carácter de autoridad imparcial y se ha convertido en un jugador más dentro del ámbito político del país.

El consejero presidente interrumpió la intervención del representante de Morena para solicitarle que se apegara al punto de discusión, referente a la entrega del incentivo "premio al mérito extraordinario en proceso electoral".

"Le voy a pedir que, ante esta celebración, no pretendamos convertir esto en una arena política. Le voy a pedir, por respeto al Servicio Profesional Electoral que nos centremos en el tema y que dejemos la política para otro lado", expresó.

Eurípides Flores reviró que es mentira que se quiera destruir al Servicio Profesional Electoral con la reforma, y señaló que estas campañas no abonan al Instituto.