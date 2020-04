Morena respalda plan de reactivación económica

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados respaldó en su totalidad el "informe trimestral" rendido hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador y vio posible la pronta superación de la crisis económica por venir a consecuencia del Covid-19.

El mandatario presentó un plan de reactivación económica que contempla el combate a la corrupción, acentuar medidas de austeridad del gobierno federal y no incurrir en endeudamiento, expuso el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado.

Coincidió en que la crisis será transitoria y se superará pronto con un plan de recuperación económica "que pone por delante la inversión pública, los créditos a pequeñas empresas familiares, utilizando los fondos de fideicomisos, la banca de desarrollo y un mayor rigor en el plan de austeridad".

El informe del presidente, dijo, es congruente con el proyecto de la Cuarta Transformación donde se pone por delante a los que menos tienen, a los jóvenes, se privilegia la inversión pública y el gobierno es quien se termina apretando el cinturón y no los ciudadanos.

Consideró como una buena decisión que el gobierno federal continúe con el programa de estímulos fiscales, no aumentar los impuestos ni crear nuevos, así como cumplir el compromiso hecho con el empresariado, de devolver el IVA con prontitud a los contribuyentes.

La vicepresidenta de la Cámara, la diputada Dolores Padierna, de Morena, hizo un reconocimiento al mandatario por privilegiar a las personas más vulnerables por medio del fortalecimiento y ampliación de los programas sociales, pero también –dijo- ayudar a sectores medios, a las pequeñas y medianas empresas por medio de la distribución de 2 millones 100 mil créditos personales, de vivienda y pequeñas empresas familiares del sector formal e informal.

Resaltó que se beneficiará también al sector de la construcción y la inversión en energía, éste último con un programa de inversión para el sector energético con un monto aproximado de 339 mil millones de pesos y que será anunciado en breve.