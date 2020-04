Morena reta a gobernadores a ser austeros y a sacar bien sus cuentas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, demandó a los gobernadores que piden la revisión del Acuerdo de Coordinación Fiscal que mejor "saquen bien sus cuentas", sean austeros y dejen de endeudar a sus estados.

"Revisar el pacto fiscal en estos momentos de apremio económico es más un posicionamiento político que una reflexión seria sobre la forma en que se cobran los impuestos en nuestro país", advirtió.

Los mandatarios de los estados de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano; de Coahuila Miguel Riquelme, del PRI y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, han expresado que vía impuestos que se recaudan en sus entidades generan muchos recursos que envían a la federación, pero ésta les regresa muy poco debido a reglas injustas previstas en el pacto de coordinación fiscal.

Pero el diputado de Morena recordó que las entidades federativas cuentan con potestades tributarias que no ejercen y prefieren pedirle al gobierno federal.

"El 80% de los ingresos en promedio de las entidades depende de las aportaciones y participaciones que en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal manda el Gobierno federal a los estados, salvo en la Ciudad de México, que es mitad y mitad, es la única entidad que hace un esfuerzo serio recaudatorio".

Por todo eso el morenista lamentó que se pida la revisión del Pacto Fiscal, cuando ésta es "una salida fácil".

Reviró a los mandatarios "no hay presupuesto que alcance si no se tienen prácticas serias de austeridad y de combate a la corrupción, controlar el endeudamiento y no sobreendeudar a la población".