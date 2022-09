Morena retira iniciativa de servicio militar obligatorio para mujeres

A-AA+

La bancada de Morena en San Lázaro solicitó el retiro de la iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar para mujeres, que se votaría este martes al interior de la Comisión de Defensa Nacional, informó al inicio de la sesión el presidente de ese órgano de trabajo, el diputado panista Ricardo Villarreal.

"El diputado de Morena, Miguel Carrillo Cubillas, solicitó quitar de la orden del día la iniciativa de la diputada Laura Imelda Pérez Segura para reformar la Ley de Servicio Militar, lo anterior a efecto de estar en condiciones de continuar con el análisis de esta iniciativa", leyó Villarreal.

El retiro de la propuesta fue avalado por unanimidad, cuando las diputadas y los diputados coincidieron en que es necesario analizarla para no terminar por vulnerar los derechos de la mujer.

"Muchas mujeres se han inscrito y las han aceptado, si vamos a entrar de fondo, entremos de fondo para que realmente haya equidad, pero debemos revisar impacto presupuestal, hay mujeres que no podrían hacer el servicio por estar embarazadas. Se requiere un análisis de profundidad que no sea en perjuicio de las mujeres", detalló la diputada del PAN, Margarita Zavala.

La propuesta argumenta que obligar a las mujeres a unirse al servicio de armas coadyuvará a la equidad de género. Por ese motivo, algunos legisladores consideraron que el servicio para ellas funciona tal y como está.

"Desde el año 2000, la Sedena admitió la participación activa de las mujeres en el servicio militar en igualdad de condiciones de los hombres, desde 2020 se le otorga la cartilla militar a las mujeres que hacen su servicio, cada vez hay más mujeres que participan en el sector militar, creo que es una iniciativa que debemos analizar a fondo y por ello esta presidencia está de acuerdo", puntualizó el panista Ricardo Villarreal.

Jaime Martínez López, diputado de Morena y militar en retiro, detalló: "En mi carrera dentro del Ejército me tocó atender muchas peticiones de las mujeres para hacer servicio militar, a veces hasta son más fibra porque van de forma voluntaria, sí requiere un análisis a fondo".

Miguel Carrillo Cubillas aseguró que en Morena "estamos por respetar los derechos de todas y de todos".

Advirtió que con la solicitud de retiro "no estamos vulnerando los derechos de las mujeres, simple y sencillamente queremos que este dictamen se lleve a una discusión más profunda".