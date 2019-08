Morena se dará de regalazo un edificio

Pese a tener el mandato de su congreso nacional para devolver 50% del financiamiento público, Morena invertirá parte del dinero que recibirá del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2019, y que había prometido regresar, para comprar un edificio que albergue su nueva sede.

"La búsqueda de un edificio adecuado ya comenzó en colonias céntricas de la Ciudad de México, pero aún no se ha decidido el monto total que se destinará a la inversión ni su ubicación", expuso la presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky.

Al no solicitar al INE la retención correspondiente de la mitad de su financiamiento, como lo documentó EL UNIVERSAL el pasado 28 de julio, Morena ha recibido de manera mensual sus ministraciones, que suman hasta agosto mil 45 millones de pesos.

La dirigente dijo que debido a que los recursos ya ingresaron a las cuentas bancarias de Morena no pueden ser devueltos a la Tesorería, por lo que se procederá a invertirlos, de ahí que ya esté en proceso la búsqueda de la nueva sede nacional del partido.

En 2019, Morena recibirá financiamiento público por mil 567.6 millones de pesos; cumplir con el mandato de su congreso nacional implicaría renunciar a 797.5 millones de pesos.

Actualmente Polevnsky despacha en Chihuahua 216, colonia Roma, en una casona rentada que sirvió como oficina de transición del actual Presidente de México.