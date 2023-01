Morena se deslinda de inmueble de Alejandra Ávalos

A-AA+

Morena rechazó tener posesión de un inmueble propiedad de la actriz Alejandra Ávalos, luego de que denunció que militantes del partido se niegan a desalojar el lugar tras deber un año de renta.

La actriz señaló que la casa ubicada en la Colonia Roma está siendo ocupada de manera ilegal. Además, no han pagado renta por más de un año, ni los servicios de agua y luz por dos años.

En respuesta, la Secretaría de Finanzas de Morena apuntó que el inmueble fue tomado de manera ilegal en 2021, por lo que no tienen posesión del mismo.

Ante esta situación, afirmó que el área jurídica del partido emitió diversas quejas judiciales ante las instancias correspondientes para que la autoridad respectiva resguardara el edificio.

"En Morena, siempre hemos mantenido comunicación y privilegiado el diálogo con la propietaria del citado inmueble para informarle de la situación, pedirle su apoyo para llevar a cabo los trámites necesarios y ofrecerle alternativas a fin de evitar un conflicto", sostuvo.

El partido detalló que continuó efectuando el pago puntual de rentas durante 2021 y hasta el mes de enero de 2022, a pesar de no tener el contrario vigente.

Sin embargo, reconoció que actualmente existen diferencias jurídicas entre ambas partes que se encuentran en manos de las autoridades. "Lamentamos que la propietaria, al igual que Morena, se haya visto afectada. Desde el partido seguimos trabajando por resolver esta situación por la vía legal", concluyó.