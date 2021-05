Morena se queda sin candidato en Monterrey; Víctor Fuentes renuncia

Víctor Fuentes Solís, candidato a la alcaldía de esta ciudad por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, renunció la noche de este miércoles a la postulación mediante una carta que entregó en la Comisión Estatal Electoral (CEE). En el oficio que fue recibido a las 20:08 horas en el órgano electoral, Fuentes Solís expuso, "en mi carácter de ciudadano postulado al cargo de presidente municipal de Monterrey, por motivos personales y por así convenir a mis intereses, me permito renunciar a la candidatura a la que fui postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, para contender en el proceso estatal ordinario 2020-2021".

Integrantes de Morena en Nuevo León, señalaron que fue por diferencias con el partido, ya que insistía en presentarse como "ciudadano", y llegó a declarar que mantenía todo lo que en comentarios a la prensa y en sus participaciones en el Senado, había expresado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus acciones de gobierno. Habiendo aspirado a ser candidato del PAN por la gubernatura, perdió el diez de enero ante Fernando Larrazabal, en elecciones internas, mostrándose inconforme con el resultado, pues denunció prácticas de acarreo.

Fuentes Solís fue invitado por Clara Luz Flores a integrarse a su equipo, pero sólo se decidió a sumarse cuando viajó a Monterrey para convencerlo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, siendo formalmente presentado como candidato de unidad de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, por la alcaldía regiomontana, el pasado 16 de febrero. El 27 de febrero Fuentes Solís renunció al PAN, dejando atrás 27 años de militancia. Tras su renuncia definitiva, regresaría al Senado.

En tanto integrantes de la dirigencia estatal de Morena, dieron a conocer que el ex diputado federal, Waldo Fernández, será el candidato sustituto de la coalición encabezada por el partido guinda. En un comunicado Fuentes Solís explicó que tras su renuncia al PAN por diferencias con sus dirigentes ante la intromisión del gobernador Jaime Rodríguez en su vida interna, tras recibir numerosas invitaciones a participar como candidato a diversos cargos, terminó por aceptar la de JHNNL en calidad de ciudadano, sin pertenecer a ninguno de los partidos de la coalición.

"Sin embargo esto fue cambiando, en la medida que los días avanzaron; pues en diferentes momentos y circunstancias me ha sido solicitada una preponderante identidad con uno de los partidos integrantes, a lo cual no cedí; pues nunca fue el planteamiento original, de haber sido así definitivamente no hubiera aceptado la invitación como tampoco acepte la de muchos otros partidos que tuvieron a bien invitarme a ser su candidato y lo cual agradezco".

Agregó que "si bien no ha sido condicionado expresamente el apoyo institucional a dicha inclinación, si puedo suponerlo y no lo puedo ni debo admitir", por lo que "en estas circunstancias prefiero separarme en los mejores términos, dando como siempre la cara a los regiomontanos y nuevoleoneses, deseando que esta inadecuada pugna en las elecciones no continúe dañando la vida pública".

Además, dijo, otro muy importante motivo de su renuncia es que "en Monterrey, Nuevo León y el país entero están entrando en una pugna estéril; resulta evidente la confrontación entre importantes actores del poder político y el poder económico, que posiblemente llevará la elección a un nivel de desgaste sin precedentes, donde nadie ganará, porque todo esto solo perjudica a los ciudadanos y a nuestra tan vulnerable democracia".

"Todo esto me ha llevado a la triste decisión de renunciar a mi candidatura por la alcaldía por Monterrey, porque definitivamente no hay condiciones para una competencia sana y de altura", expresó Fuentes. Hoy se ha entrado, señaló, en lugar de una competencia pareja y justa, en una desgastante situación donde buscar ganar a base a presiones, mentiras, ataques, señalamientos, guerra sucia, desacredito, y denuncias. Finalmente dijo que en los próximos días volverá a sus labores en el Senado de la República, donde "seguiré, como lo he hecho siempre, representado con altura y dignidad los intereses de todos los nuevoleoneses".